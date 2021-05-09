İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?

WhatsApp’tan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren açıklama geldi. Gizlilik sözleşmesiyle uzun süre gündemde kalan WhatsApp, 15 Mayıs 2021’e kadar sözleşmeyi imzalamayan vatandaşlara ne olacağını açıkladı. Peki gizlilik sözleşmesini onaylamayan WhatsApp kullanıcılarına ne olacak? Kullanıcılar uygulamaya erişim sağlayabileyecek mi? İşte detaylar...

09 Mayıs 2021 Pazar 20:51
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?
Takip Et:

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından olan WhatsApp, aylardır kullanıcılarına gizlilik sözleşmesini  onaylama konusunda zorunlu tutuyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp’tan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi:

WhatsApp, sözleşmeyi imzalamayan kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmeleri için son tarihi 15 Mayıs 2021 olarak açıklamıştı. Bu tarihten sonra sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların WhatsApp’a  erişimini, zamanla sınırlandıracağını belirtmişti.

Buna göre, kullanıcılara öncelikle sözleşmeyi onaylamaları için bir bildirim gönderilecek ve sonrasında bu bildirim kalıcı hale gelecek. 

Kullanıcılar, aramaları cevaplasa da sohbet listelerine erişim sağlayamayacak. Kullanıcılar bir süre sonra  bu özellikten de mahrum kalacak.

Ne olmuştu?

Mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ile ilgili oldukça tepki almıştı. Bunun üzerine bir süre erteleme kararı aldı. Yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süre 15 Mayıs’a kadar  uzatılmıştı.

Sürenin yaklaşmasıyla gizlilik sözleşmesinin detayları yeniden gündem oldu.




Son Güncelleme: 09.05.2021 20:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik SözleşmesiWhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Onaylamayanlara Ne Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
PUBG bedava UC Kodları Mayıs 2021
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
1000 TL – 2000 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar güncel listesi
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak
Netflix eski aboneleri de zamlı tarifeye göre ödeme yapacak
Oppo Reno 5 özellikleri nelerdir? Oppo Reno 5 fiyatı ne kadar?
Oppo Reno 5 özellikleri nelerdir? Oppo Reno 5 fiyatı ne kadar?
TRT Bil Bakalım yarışması nedir? TRT Bilbakalım soru cevap yarışması zirvede!
TRT Bil Bakalım yarışması nedir? TRT Bilbakalım soru cevap yarışması zirvede!
Elon Musk Cumartesi Night Live ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Elon Musk Cumartesi Night Live ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
PTT Kargo kapıda ödeme şartları nelerdir? 2021 PTT kargo kapıda ödeme anlaşması nasıl yapılır?
Kimler yetim maaşı alabilir? Yetim maaşı kaç yaşına kadar ödenir?
Rüyada at görmek görmek neye işaret eder? Rüyada at görmenin anlamları ve yorumları
Fiili hizmet süresi zammı nasıl hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammı kimlere verilir?
Süper Emeklilik Nedir?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2021 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Venom 2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu?
Galatasaray - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular listesi
Kadir Gecesinde tesbih namazı saat kaçta kılınır, kaç rekat kılınır?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma 110. bölüm tek parça izle - Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izle
Kağıt Ev 5.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.