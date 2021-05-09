WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyene ne olacak?

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından olan WhatsApp, aylardır kullanıcılarına gizlilik sözleşmesini onaylama konusunda zorunlu tutuyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp’tan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi:

WhatsApp, sözleşmeyi imzalamayan kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmeleri için son tarihi 15 Mayıs 2021 olarak açıklamıştı. Bu tarihten sonra sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların WhatsApp’a erişimini, zamanla sınırlandıracağını belirtmişti.

Buna göre, kullanıcılara öncelikle sözleşmeyi onaylamaları için bir bildirim gönderilecek ve sonrasında bu bildirim kalıcı hale gelecek.

Kullanıcılar, aramaları cevaplasa da sohbet listelerine erişim sağlayamayacak. Kullanıcılar bir süre sonra bu özellikten de mahrum kalacak.

Ne olmuştu?

Mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ile ilgili oldukça tepki almıştı. Bunun üzerine bir süre erteleme kararı aldı. Yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süre 15 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

Sürenin yaklaşmasıyla gizlilik sözleşmesinin detayları yeniden gündem oldu.