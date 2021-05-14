WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?

WhatsApp sözleşmesi 15 Mayıs 2021 tarihinde tekrardan kendini gösterirken kullanıcıları rahatsız edecek. Kısıtlama listesi güncelleyen mesajlaşma uygulaması kabul etmeyen kişilere kısıtlama sunacak. Birçok kişi kısıtlama sonrasında sözleşmeyi kabul etmeyince hangi kısıtlamaların geleceğini merak ediyor. Vatandaşlar hangi kısıtlama ile karşı karşıya kalacağını araştırıyor. İşte sözleşmeyi kabul etmeyen kişilere uygulanacak kısıtlamalar haberimizde

Son açıklamaya göre herhangi bir hesap silinmeyecek veya kapatılmayacak uyarısı verirken uygulama 15 Mayıs tarihi ile tekrardan bir uyarı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. İlk etapta kısıtla az olsa da daha sonra kısıtlamanın işlevi büyüyecek.

Kısıtlamanın ilk başında sohbetlere ve kişi listesine olan erişimlerini kaybedecek. Bu noktada yine de gelen telefon aramaları ya da görüntülü konuşmalara ulaşım sağlanacak.

Kullanıcılar ilerleyen sürelerde sadece mesajları okuyabilecek veya bildirimleri görebilecek. Aramalara bildirimlere yanıt veremeyecek. Mesaj atamayacak. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı kapatmış olacak.

Sözleşmeyi kabul eden WhatsApp kullanıcıları hangi verileri Facebook ile paylaşmış olacak?

Uygulamanın şirketi tarafından yapılan duyuruda şu açıklama bulunuyor. “Diğer Facebook Şirketleri ile paylaştığımız bilgiler arasında hesap kayıt bilgileriniz (öneğin, telefon numaranız), işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, hizmetlerimizi kullanırken (işletmeler dahil) diğer kişilerle etkileşim kurma şeklinizle ilgili bilgiler, mobil cihaz bilgileriniz ve IP adresiniz bulunmaktadır.”

Sözleşmeyi kabul etmeyen kişilere ne olacak?

120 gün için verilerin silinmesi için süre tanınacak. Bu anlamda hesap kısmen kapanmış olacak. Hesaplar aktif olarak değil pasif olarak kaldığı taktirde 120’inci günün sonunda hesap bilgileri tamamen silinmiş olacak.

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile mevzuata giren “kişisel veri” kavramına işaret ediyor.

KVVKK amacı ise kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği korumak amaçlı olması temel hak ve özgürlükleri korumak olmaktadır.

KVKK’nin 5. maddesine göre; kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının bulunması gerektiği, 8. maddesinin 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı ve 9. maddesinin 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağı düzenlemeleri yer almaktadır.

Özgür iradeye bırakılması bu anlamda önem taşırken WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıları uygulamayı kullanamayacağını ve hesapların silineceğini uyarısını vermektedir.

Altyapının ve dağıtım sistemlerini iyileştirilmesi için yardımcı olmak, hizmetlerin nasıl kullanıldığını anlamak, Facebook Şirketi Ürünleri için emniyeti ve güvenliği arttırmak için ihlal faaliyetlerinde mücadele etmek adına kötüye kullanımı engellemek, kullanım deneyimini iyileştirmek. İçeriği kişileştirmek satın alımları dikkat etmek. Ürün şirketinde sohbet etmeye olanak sağlamak.

WhatsApp sözleşmesini kabul ettiğim nasıl anlaşılır?

İlk başta karşımıza çıkan sözleşme ekranı eğer bir daha karşınıza çıkmıyorsa sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 15 Mayıs gününe kadar veya o gün itibari ile eğer sözleşme uyarısı çıkmıyor ise uygulama sözleşmesini kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

WhatsApp sözleşmesi bazı kişilere gelmeme durumu yer alırken vatandaşlar bu durumu merak ediliyor. Eğer WhatsApp sözleşmesi henüz gelmediyse mutlaka 15 Mayıs 2021 tarihine kadar gelmesi beklenmektedir.

WhatsApp kimin?

WhatsApp uygulaması, akıllı telefonlar için geliştirilen mesajlaşma platformudur. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İntenet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar.

Santa Clara kentinde kurulan uygulama kısa sürede büyük mesajlaşma uygulaması olurken 2012 2013 yıllarında %75 oranında kullanım artarken 2012 sonunda %500 ulaşan uygulama dünyada rekor kırmıştır. Dünyada birçok kayıtlı kullanıcısı olan WhatsApp en yüksek siber hizmetlere ulaşmıştır.

19 Şubat 2014 yılında Facebook, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Satın alınma işlemi sırasında gruplar durdurulmasını isterken Mark Zuckerberg açıklama ile ünlü iş adamı Zuckerberg, uygulamanın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını söyledi.

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum tarafından Kalifoniya’da WhatsApp uygulamasını kurmuştu. Kurucu Koum WhatsApp adını koyarken kulağa "naber" (what's up) gibi geldi. Doğum gününde WhatsApp Inc. kuran Koum 2009 Ağustos ayında WhatsApp 2.0 App Store yayınladı. Diğer yatırımcı Brian Actor ise eski arkadaşlarını 250.000 dolar yatırması için kurucu statüsü olma yolunda ikna etti. Aralık ayı gibi ilk fotoğraf ve video dosyaları gönderme özelliği eklenirken 2010 senesinde grup özelliği aktifleşti. 2010 Ağustos’ta Android telefonlara gelen uygulama 2012 yılında destek personeli, mesajların iOS ve Android için WhatsApp yazılımının "en son sürümünde" şifrelendiğini duyurdu.

2013 senesinde WhatsApp sesli mesajı tanıtırken 2014 senesinde ‘okundu’ iletisini ileten özelliği sundu.

Sesli aramalar eklenirken PDF dosyası gönderme izni verildi. 2018 senesinde grup sesli ve görüntülü görüşme eklenirken çıkartma özellikleri eklendi.

2017 senesinde ‘durum’ getiren uygulama filtreleme gibi 24 saat bir süre içinde görüntülenebilen resim, video, müzik, link ve yazı paylaşarak durumlarını güncelledi.

WhatsApp ardından facebook ve instagram yağarken 2018 Ocak tarihinde küçük işletmelerin kullanımı için WhatsApp Business açtı.