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WhatsApp sözleşmesi kabul ettim, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim ne yapmalıyım?

Kullanım koşullarını değiştiren ve günlerdir sosyal medyada gündem olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcıların uygulamayı silmesine sebep oldu. Okumadan sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar sözleşmeyi nasıl iptal edeceklerini araştırmaya başladılar. Gündem olan sözleşme hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

10 Ocak 2021 Pazar 15:06
WhatsApp sözleşmesi kabul ettim, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim ne yapmalıyım?
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Sosyal medya gündeminde olay yaratan, günlerdir kullanıcıları telaşlandıran durumlardan biri WhatsApp uygulamasının yeni gizlilik sözleşmesi oldu. 8 Şubat itibariyle güncellenecek olan uygulama kullanıcıların tüm verilerini Facebook ile paylaşmaya yönelik bir sözleşme hazırladı. Sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtti. 
WhatsApp ‘ın gizlilik sözleşmesini dikkatli bir şekilde okumayan kullanıcılar, sözleşmeyi kabul ederken, sözleşmeyi okuyup verilerinin paylaşılacağını öğrenen kullanıcılar ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar ise nasıl iptal sağlayabileceklerini araştırmaya başladılar. 
 

WhatApp

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edilir?

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın kullanıcılarına yolladığı sözleşme kapsamında kişisel her türlü erişim hakkını Facebook ile paylaşabilme hakkı istendi. Sözleşmenin kabul edilmemesi kapsamında WhatsApp kullanım hakkının kullanıcıların elinden alınacağı belirtildi. 
Sosyal medyada büyük tepki uyandıran sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar ise sözleşmeyi nasıl iptal edeceklerine dair araştırmalar yapmaya başladılar. 
Sözleşmenin kabulü veya iptali için henüz WhatsApp uygulamasında aktif bir buton bulunmamakla birlikte bu konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. 
 

WhatsApp

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sözleşmesi

nedir?

8 Şubat itibarıyla güncellenecek olan WhatsApp uygulaması kullanıcılarından kişisel verilerini Facebook ile paylaşmak için bir sözleşme onayı istemektedir. Sözleşmenin onaylanmaması kapsamında kullanıcıların WhatsApp hesaplarına erişimleri engellenerek kullanmalarına izin verilmeyecek. Sözleşme içeriğinde;
• Hesap Bilgileri
• Mesajlar
• Bağlantılar
• Durum Bilgisi
• İşlem ve Ödeme Verileri
• Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
• Kullanım ve Kayıt Bilgileri
• Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
• Konum Bilgileri
• Çerezler
• Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
• Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
• WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
• Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
• Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.) maddeleri yer alıyor. 
 

Veriler

nasıl

kullanılabilecek?

• Yan Hizmetler
• Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
• Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
• Kurumsal Etkileşimler
8 Şubat itibarıyla güncellenen uygulama ile toplanılan veriler kullanılabilecek. 


Son Güncelleme: 10.01.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik SözleşmesiFacebook
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