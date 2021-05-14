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WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?

Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesi için süreyi uzatmıştı. 15 Mayıs tarihine kadar uzayan süre yarın sona eriyor. Bu sebepten dolayı uygulamayı kullanan vatandaşlar sözleşmeyi kabul etmedikleri takdirde ne olacağını merak ediyor. Whatsapp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

14 Mayıs 2021 Cuma 16:54
WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?
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Whatsapp, yenilediği gizlilik sözleşmesinin süresini uzatmıştı. 15 Mayıs’ta dolacak olan sürenin son günü yarın. Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı bu konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Darıcı şu sözleri dile getirdi:

"WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok." 

Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgilere göre Darıcılı, yaptığı açıklamalarda Whatsapp’ın da Facebook gibi Mark Zuckerberg’in şirketleri arasında olduğunun altını çizdi. Darıcılı sözlerine şunları ekledi:

"Bu şirket uygulamaya reklam da almıyor. Ama bunun bir geliri olması lazım. İşte bu noktada kişisel verilerin kullanılması çok önemli oluyor. Şirket kişisel verileri paylaşabilmesi için bu sözleşmeyi kullanıcılarına dayatıyor. WhatsApp verileri Facebook ile paylaşacak. Facebook'un da bu verileri başka şirketlerle paylaşmayacağının bir garantisi yok. Şu andaki mevcut sözleşmede verilerin Facebook ile paylaşacağı söyleniyor. Sözleşmede 'Ben bunu Facebook'la paylaşıyorum' diyor. Facebook verileri başka şirketlerle paylaşıyor mu? Bence paylaşıyor. Veriler önce Facebook'a oradan da başka şirketlerle paylaşılarak bir döngüye giriyor. Neticede şunu söyleyelim: Eğer sosyal medya gibi iletişim kaynaklarını kullanıyorsan verilerini gizlemen, kendini kamufle etmen çok zor. Yani intenet ortamındaysan zaten bütün kişisel verilerini paylaşıyorsun. Bundan kaçışın yok."

Darıcılı, yaptığı açıklamada halkın kişisel verilerinin korumanın devletin başlıca görevi olduğuna da değindi. Bunları söyleyen Darıcılı sözlerine şöyle devam etti:

"WhatsApp neticede uluslararası bir şirket. Bu şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi ve Türkiye'de temsilcilik açması ve Türk hukukuna tahakkuk olmasının talep edilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakkının bir gereğidir. Bu bir anti demokratik uygulama değildir. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey; Fransa'da da İngiltere'de böyledir. WhatsApp yabancı bir şirket. Türkiye'de bu kadar kullanıcısı var ve bu faaliyetin denetlenmesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkıdır. "

Bu konuda Türkiye’de, Whatsapp’ın kişisel verileri kullanmasına ilişkin tepkilerin geldiğini belirten Darıcılı şunları söyledi:

"Türkiye'de WhatsApp'la ilgili 'WhatsApp kişisel verilerinizi paylaşıyor' diye çok büyük bir tepki oldu. Peki sonra ne oldu? İnsanlar altenatif mesajlaşma uygulamalarına geçeceklerini söylediler ama WhatsApp büyük oranda kullanıcı kaybına uğramadı. WhatsApp güvensiz de Telegram veya Signal çok mu güvenli? Yabancı menşeli yazılımların hepsi aynı kapıya çıkıyor."

Darıcılı, şirketlerin paylaşımlarını mera datalar aracılığı ile yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"WhatsApp'ın Türkiye'de kırk milyon kullanıcısı var. Kırk milyon insanın tüm datalarını konuşma bilgilerini, fotoğraf paylaşımını ve video paylaşımını takip edebilecek bir bulut teknolojisi hala dünyada yok. Kişilerin fotoğraflarını ve mesaj içeriklerini paylaşmak zaten yasak. Kişilerin konum bilgileri gibi meta datalar paylaşılıyor. Bu meta datalar ticari amaçla kullanılıyor. Ama bu olağan insanlar için geçerlidir. Özel bir konumu olan bir insansan, bir terör faaliyeti içindeysen veya casusluk faaliyeti içerisindeysen o zaman daha hassas verilere odaklanma imkan ve kabiliyeti de var elbette."

Whatsapp, gizlilik sözleşmesine ilişkin aldığı yeni kararları 4 Ocak 2021 tarihinde uygulamanın kullanıcıları ile paylaşmıştı. Kullanıcılara sözleşmeyi onaylamaları için 8 Şubat 2021 tarihine kadar süre tanıyan Whatsapp, aldığı tepkilerden dolayı süreci 15 Mayıs tarihine erteledi. Kullanıcıların sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde uygulamayı kullanamayacaklarını bildirdi. Yeni sözleşmeyi kabul ettikleri takdirde ise Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtti. Yeni sözleşmenin daha iyi idrak edilebilmesi için 15 Mayıs 2021’e uzatılan süre yarın itibari ile sona eriyor. Kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul etmezlerse uygulamayı kullanamayacaklar. Kabul edenler ise verilerini paylaşmayı kabul ederek kullanmaya devam edecekler.

Peki neler değişecek?

Kullanıcılar 15 Mayıs’tan sonra şu problemlerle karşılaşacaklar:

* Hesaplardaki işlevsellik azaltılıp, sınırlı kullanım olacak.

* Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak.

* Sohbet listesine erişim sağlanamayacak. Ancak yapılan telefon ve video aramaları yanıtlanabilecek.

* Bildirimler açıksa gelen mesajlara yanıt verilebilecek.


Son Güncelleme: 14.05.2021 16:54
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Anahtar Kelimeler:
SözleşmeGizlilikWhatsAppUygulama
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