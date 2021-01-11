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WhatsApp sözleşmesi kabul etmek zorunlu mu, gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak?

Dünyada popüler olan WhatsApp uygulamasında yeni bir yeniliğe gidiliyor. Alınan karar ile gizlilik sözleşmesi yenileniyor. Peki bu sözleşmeyi kabul etmeyenler ne yapacak? Sözleşmede gerekli şartlar ne? Hepsi haberimizde görebilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:22
WhatsApp sözleşmesi kabul etmek zorunlu mu, gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak?
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WhatsApp sözleşmesi

Dünyanın en çok kullandığı WhatsApp uygulaması yeni yıla girmemiz ile gizlilik sözleşmesini yeniliyor. WhatsApp yapılana açıklamada veri paylaşımı ile ilgili yenilikleri yayınladı. Yeni sözleşmede pek çok şartlar dikkatleri çekmiştir. Verilerin Facebook ile paylaşılmasından kullanıcılar rahatsızlık duymuştur.

WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesini kabul etmemekle beraber 8 Şubat 2021 tarihine kadar aktif olarak devam edeceklerini 8 Şubattan sonra kullanıma izin verilmeyeceği bilgiler arasında. Bu sözleşmeyi kabul etme gibi bir zorunluluğunuz yok. 

WhatsApp sözleşmesi iptali

Birçok kullanıcı tarafından merak edilen sözleşmenin iptali ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.  



Son Güncelleme: 11.01.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilikSözleşme8şubat
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