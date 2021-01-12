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Whatsapp sözleşmesi imzalayanlar ne yapacak? Whatsapp sözleşmesi iptal oldu, peki imzalayanlar ne yapmalı?

WhatsApp sözleşmesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi imzalayanlar ne yapacak, WhatsApp sözleşmesi iptal oldu, peki imzalamayanlar ne yapmalı sorularını araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 21:13
Whatsapp sözleşmesi imzalayanlar ne yapacak? Whatsapp sözleşmesi iptal oldu, peki imzalayanlar ne yapmalı?
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WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcılar gelen sözleşme onayı isteğiyle birlikte yeni uygulamalara yöneldi. Son gelen iddialarda WhatsApp’ın kararından döndüğü söyleniyor.

Dünya genelinde binlerce kişi WhatsApp uygulaması sildi ve birçok kullanıcıda silmeye hazırlanıyor. WhatsApp yönetimi bu kaybın ardından kararından döndü söylentileri ortaya çıksa da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında şu bilgileri ulaşabilecek;

  • Hesap Bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum Bilgisi
  • İşlem ve Ödeme Verileri
  • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  • Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  • Konum Bilgileri
  • Çerezler
  • Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler
  • Kullanıcı Şikayetleri
  • WhatsApp'taki İşletmeler
  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri
  • Yan Hizmetler
  • Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
  • Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
  • Kurumsal Etkileşimler

Yukarıdaki bilgilere erişmenin yanı sıra Facebook ile paylaşılacak olan bu bilgiler sayesinde birçok işlem yapılabilir hale gelebilecek.

WhatsApp sözleşmesinde yer alan maddeler ise şu şekilde;

  • Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
  • Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
  • Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; öneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
  • Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, öneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
  • WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Öneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WhatsApp kullanıcılarına sözleşmeyi imzalamak için 8 Şubat tarihine dek süre tanıdı. Sözleşmenin imzalanmaması halinde ise kullanıcıların hesapları donacak ve WhatsApp’ı kullanmayacaklar.



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:13
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSözleşmesGizlilik
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