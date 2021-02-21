WhatsApp sohbet ve sohbet dosyaları, medyalar, fotoğraflar nasıl yedeklenir?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp 2021 senesinin başında yeni gizlilik sözleşmesi çıkardı. Bu sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcılarının tüm gizli verilerini Facebook ve diğer alış veriş firmalarıyla sorgusuz sualsiz paylaşabilecekti. Yeni gizlilik sözleşmesi dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok kullanıcı WhatsApp’ı bırakarak altenatif mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı. Bu sözleşmeyi onaylamayanlar vatandaşlarımız konuşma geçmişlerini ve verilerini yedekleme konusunda intenet üzerinden araştırıyor. Hazırladığımız bu haberimizde WhatsApp’taki yazıları görsellerin ve diğer verilerin nasıl yedeklendiği konusunda aydınlatacağız. WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler WhatsApp konuşma geçmişlerini ve diğer yazışmalarını yedekleme konusunu merak ediyor. WhatsApp verileri ve sohbet geçmişi yedekleme belli oldu.

WhatsApp verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız bu verilerinizi bir iPhone veya Android cihaza yedekleyebilirsiniz. Eğer verilerinizi ve geçmişinizi kaydetmek istiyorsanız öncelikle WhatsApp’ın kendisini yedeklemeniz gerekiyor. Yedekleme işlemi iPhone ve Android cihazlarda farklılık göstermektedir. Android cihaz için Google Drive iPhone cihaz için iCloud hizmetlerini kullanmanız gerekiyor.

Dünya genelinde 2 milyardan fazla insan WhatsApp kullanıyor. WhatsApp’ın günlük yaşantıyı kolaylaştırıcı bir yanı var. Bu açıdan insanlar neredeyse tüm veri işlemlerini WhatsApp üzerinden halletmeye çalışıyor. Dolayısıyla WhatsApp içerisindeki bilgilerin kaybolması kullanıcılar için önemli bir sorun teşkil ediyor. WhatsApp yedekleme işlemi ile WhatsApp geçmişinizi kaydedebilir elinizdeki verileri saklayabilirsiniz. WhatsApp yedekleme işlemi iPhone ve Android cihazlarda son derece kolay bir işlemdir. WhatsApp’ınızı yedekleyerek tüm verilerinizi kolay bir şekilde saklayabilir ve verilerinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda Android ya da iPhone cihazlara WhatsApp’ı nasıl yedeklendiğini sizlere anlatacağız.

O cihazınızda WhatsApp’ı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç nokta işaretine dokunmanız gerekmektedir. Bu üç nokta yan yana değil, alt alta sıralanmaktadır. Bu üç noktaya tıkladıktan sonra karşınıza ayarlar sekmesi çıkacaktır. Ayarlar sekmesine tıkladıktan sonra karşınıza sohbetler sekmesi çıkacaktır. Sohbetler butonuna tıklayınız sonrasında karşınıza sohbet ye değil isimli bir seçenek çıkacaktır. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza yeşil bir ekranda yedekle düğmesi çıkacaktır.

iPhone üzerinden WhatsApp yedeklemek istiyorsanız öncelikle WhatsApp‘ı telefonunuza indirmeniz ve açık tutmanız gerekmektedir. WhatsApp‘ı açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde üç nokta ile işaret edilen ayarlar sekmesi çıkacaktır. Ayarlara tıkladığınızda karşınıza sohbetler sekmesi çıkacaktır. Sonrasında ise sohbet yedekleme seçeneği karşınıza çıkmaktadır. Bu seçeneği dokunduğunuzda buradaki menü de şimdi yedekle butonu ortaya çıkacaktır. Bu butona tıkladıktan sonra karşınıza otomatik yedekleme çıkacaktır. Bu butona tıklayarak iCloud hesabınızdan oturum açarak WhatsApp’taki tüm geçmiş verilerinizi yedekleyebilir ve ilerleyen zamanlarda bu verilere ihtiyaç duyduğunuz da kolaylıkla kullanabilirsiniz.