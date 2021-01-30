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WhatsApp sohbet geçmişi ve mesajları Telegram’a aktarma özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp tarafından kullanıcılarına sunulan en son gizlilik sözleşmesinin ardından çoğu kişi Telegram uygulamasını kullanmaya başladı. Telegram, kullanıcılarına WhatsApp uygulamasında bulunan mesajları aktarabilme özelliğini açıkladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:56
WhatsApp sohbet geçmişi ve mesajları Telegram’a aktarma özelliği nasıl kullanılır?
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Telegram, WhatsApp mesajlarını birkaç dakika önce yayınlanan en son güncellemeyle aktarma özelliğini getirdi. Bu özellik nasıl kullanılacağı ve WhatsApp mesajlarını Telegram'a nasıl aktarılabileceği merak konusu oldu.

WhatsApp sohbet geçmişini/mesajları Telegram’a aktarma özelliği nasıl kullanılır

WhatsApp'tan iOS'a bir sohbeti aktarmak için, WhatsApp'ta kişi bilgileri veya grup bilgileri sayfasına gidin, Sohbeti Dışa Aktar'a dokunun, ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçiniz.

Android'de bir WhatsApp sohbeti açın, Diğer> Sohbeti dışa aktar'a dokunun ve ardından Paylaş menüsünden Telegram'ı seçin.

İOS için WhatsApp ayrıca sohbetleri doğrudan sohbet listenizden dışa aktarmanıza da olanak tanır. Bir sohbette sola kaydırın, ardından "..."> Sohbeti Dışa Aktar'ı seçin.

Telegram, son güncelleme ile pek çok özellik kazandı

Yalnızca sohbetler diğer mesajlaşma uygulamalarından değil, aynı zamanda müzik ve ses kontrolleri, gizli konuşmalar ve gruplar kaldırıldığında taftan kaldırma, yeni arayüzler değiştirme ve sahte / taklit kanalları bildirme özelliği geldi.

Telegram, bu özelliği ile WhatsApp ve diğer uygulamaların önünde gibi görünüyor.

WhatsApp mesajlarını Telegram’a aktarmak güvenli mi?

Bu işlem üçüncü taraf yazılımlar kullanılmadan gerçekleştirilecek ve tamamen WhatsApp tarafından sağlanan dışa aktarma işlevi ile gerçekleştirilecektir. Bu nedenle aksamadan yapabilir ve yıllardır Telegram'da sohbet ediyormuşsunuz gibi yapabilirsiniz.

Karşı taraf yapmasa bile kendiniz yapabilirsiniz.

WhatsApp mesajları/sohbet geçmişi Telegrama

 

aktarıldıktan sonra ne olur

Sohbet transferi çok başarılı değildir. Çünkü sohbet geçmişini tarihe göre listelemez ve mesaj Telegram'a gönderilmeden önceki mesajlara eklenmektedir. Ek olarak ister mesaj gönderiyor olun, ister karşı taraf göndersin, mesaj her zaman solda görünür. Özellik için bu da biraz hayal kırıklığı yaratabilir.



Son Güncelleme: 30.01.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppTelegramMesajAktarma
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