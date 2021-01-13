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WhatsApp silinmezse ne olur, hangi bilgileri kimle paylaşacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcılar WhatsApp silinmezse ne olur, hangi bilgileri kimle paylaşacak sorularını araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:10
WhatsApp silinmezse ne olur, hangi bilgileri kimle paylaşacak?
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Anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında kullanıcıların bilgilerini Facebook şirketiyle paylaşacak. Sözleşmeyi onaylamayan kişiler uygulamayı kullanamayacak.

Kullanıcılara verilen 8 Şubat tarihine dek süre içerisinde sözleşmenin imzalanması istendi. Öte yandan kullanıcılar WhatsApp’ın hangi bilgileri kiminle paylaşacağını araştırmaya başladı.

WhatsApp bilindiği gibi Facebook şirketinin uygulamalarından biridir. Bu nedenle alınan bilgiler Facebook şirketine aktarılacak ve bu şekilde kullanıcılar hakkında çok özel bilgilere erişilebilecek. Uygulamadaki bilgiler Facebook’un yanı sıra diğer şirketlerle de paylaşılabilecek. Sözleşme kapsamında uygulama kullanıcılarından bilgileri dağıtma izni istiyor. Daha öncede uygulamayı kullanan kişilerin bilgileri biliniyordu ancak yeni sözleşmeyle bu bilgiler artık kullanılıp, dağıtılabilecek.

WhatsApp’ın erişebildiği bilgiler ise şu şekildedir;

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik
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