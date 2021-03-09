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Whatsapp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? Android ve IOS Whatsapp silinmiş mesajı geri getirme işlemleri

Whatsapp'ta silinen mesajlar nasıl geri gelir? Yöntemi nedir? Silinen mesajları nasıl geri getiririz? Uygulama gerekli midir? Tüm soruların cevabı burada..

09 Mart 2021 Salı 22:06
Whatsapp silinen mesajlar nasıl geri yüklenir? Android ve IOS Whatsapp silinmiş mesajı geri getirme işlemleri
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Mesaj, sesli arama ve görüntülü arama uygulamalarının en başında ve en çok tercih edilen uygulamalar arasında şüphesiz Whatsapp gelir.

Kullanıcı sayısı fazla olan uygulamanın sunduğu bir içerik ise mesajları silebilme yöntemi oluyor. İsterseniz kendi mesajlarınızı ya da karşı taraftan gelen mesajları silmenize müsaade ediyor. Peki, bu mesaj silme işlemi nasıl yapılır?

Mesajları silinen kullanıcılardan bazıları, içerikte ne yazdığını merak ettiğinden dolayı mesajı görmek isteyebilir. Bu doğrultuda yapmanız gerekenleri sizinle paylaşıyoruz.

Elimizden düşürmediğimiz telefonlar aracılığla bazen yanlış bir mesajı yanlış kişiye gönderdiğimiz bile oluyor. Bunu engellemek amaçlı, yanlış kişinin mesajı görmesini istemediğimiz için silme hakkına sahibiz. 

Mesajları siliyoruz ama tamamen mesajlar yok olmuyor. Mesajda ne yazdığını merak eden meraklı kullanıcılar için silinen mesajı görmenin yolunu anlattık. 

Bu konuda silinen mesajları geri getirme yöntemlerini sunan birçok uygulama devreye giriyor. Uygulamaların güvenilirliği tartışılırken, silinen mesajları bu yolla geri getirebiliyoruz. Ne derece güvenilir ve mesaj içeriği ne kadar doğru bilinmiyor. Test edip o şekilde kullanmak en iyisidir. 

Sohbet yedekleme konusunda da Whatsapp uygulamasını silip yeniden yüklediğiniz taktirde Geri Yükle seçeneğiyle birlikte bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 

Android işlemleri Google Drive üzerinden uygulama silinip tekrar yüklendiğinde olurken, IOS işletim sistemindeki duruma bakalım.

Sohbet yedekleme işlemiyle bunu yapabilirsiniz. Size günlük, hatfalık ve aylık yedekleme gibi sorular yönelterek gei getirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Sildiğiniz görüntü, ses ve video gibi içerikler de bu yöntemle tekrardan gelmiş olacaktır. 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 22:06
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSilinen MesajAndroidIOS
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