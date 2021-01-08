Whatsapp silinen fotoğraf ve mesajları programlarla geri getirmek mümkün mü?

Akıllı telefonlarımızda bulunan, sadece mesajlaşma için kullanmadığımız bu uygulama kendini sürekli yenileyerek ve güncel tutarak telefonlarımızın vazgeçilmez parçası olmaya devam ediyorinsanların ses, belge, video, mesajlaşma, görüntülü arama, paylaşım gibi birçok kullanımı mevcut. Yanlışlıkla silinen belgeler, fotoğraflar mutlaka oluyor ya da gereksiz gördüğümüz ve daha sonra lazım olan fotoğrafları nasıl geri getirebiliriz? Sorusu ise bu konudan muzdarip olan kişileri oldukça ilgilendiriyor.

Silinen mesajları geri getirmek için öncelikle kullanmakta olunan telefonun Android veya iOS işletim sistemi olup olmadığı önemlidir.

Android cihazlar için;

iOS cihazlar için;

WhatsApp üzerinden silinen fotoğrafları geri getirmek için;

Telefonda uygulama mevcutsa eğer WhatsApp mesajları her gün yedeklemektedir. Mesajlara ulaşmak için uygulamayı silerek ardından tekrar yükleyerek karşınıza çıkan bildirimde mesajların yedeğini geri yüklemek istediğinizi sormaktadır. Geri yüklenmesini isteyerek yakın tarihte ki mesajlara ulaşabilirsiniz.Cihazların mesajlaşma yedeği bulunmamaktadır. İphone marka telefona özel ıCloud platformundan yedekleme özelliğini kullanmanız gerekmektedir. Önceden ıCloud kullanılmıyorsa mesajlara kesinlikle ulaşamazsınız.Silinen fotoğrafların yedeği sizin isteğiniz üzerine izin verildiyse Google Drive, ıCloud üzerinden yedeklenmektedir.