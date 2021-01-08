Whatsapp silinen fotoğraf ve mesajları programlarla geri getirmek mümkün mü?

Silinen mesajları geri getirmek için öncelikle kullanmakta olunan telefonun Android veya iOS işletim sistemi olup olmadığı önemlidir.
Android cihazlar için;Telefonda uygulama mevcutsa eğer WhatsApp mesajları her gün yedeklemektedir. Mesajlara ulaşmak için uygulamayı silerek ardından tekrar yükleyerek karşınıza çıkan bildirimde mesajların yedeğini geri yüklemek istediğinizi sormaktadır. Geri yüklenmesini isteyerek yakın tarihte ki mesajlara ulaşabilirsiniz.
iOS cihazlar için;Cihazların mesajlaşma yedeği bulunmamaktadır. İphone marka telefona özel ıCloud platformundan yedekleme özelliğini kullanmanız gerekmektedir. Önceden ıCloud kullanılmıyorsa mesajlara kesinlikle ulaşamazsınız.
WhatsApp üzerinden silinen fotoğrafları geri getirmek için;Silinen fotoğrafların yedeği sizin isteğiniz üzerine izin verildiyse Google Drive, ıCloud üzerinden yedeklenmektedir.
Son Güncelleme: 08.01.2021 22:07