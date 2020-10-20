WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor

WhatsApp, web işlemcisi için yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümünü 2.2043.7’ye güncelledi. Yeni güncellemelerle mobil uygulama üzerinden yapılabilen sesli ve görüntülü arama özelliği, WhatsApp Web üzerinden de kullanılabilecek.

WhatsApp’ın Aramalar üzerinde yoğun mesai harcadığı geliştirici ekibi tarafından açıklamıştı. WhatsApp Web 2.2043.7 güncellemesinde sağlanan ayrıntılar ortaya çıktı. WhatsApp, geliştirmeleri beta aşamasında olsa dahi ilerleyen günlerde Sesli ve Görüntülü Görüşmeler özelliği masaüstü işlemcisinden aktif edilecek.