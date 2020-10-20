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WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor

WhatsApp yayınladığı yeni güncellemeyle sesli ve görüntülü arama özelliğini PC'ye getiriyor. Kullanıcılar böylelikle görüşmeleri masaüstü işlemciden yapabilecek.

20 Ekim 2020 Salı 23:05
WhatsApp sesli ve görüntülü arama özelliği PC'ye geliyor
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WhatsApp, web işlemcisi için yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümünü 2.2043.7’ye güncelledi. Yeni güncellemelerle mobil uygulama üzerinden yapılabilen sesli ve görüntülü arama özelliği, WhatsApp Web üzerinden de kullanılabilecek.


WhatsApp’ın Aramalar üzerinde yoğun mesai harcadığı geliştirici ekibi tarafından açıklamıştı. WhatsApp Web 2.2043.7 güncellemesinde sağlanan ayrıntılar ortaya çıktı. WhatsApp, geliştirmeleri beta aşamasında olsa dahi ilerleyen günlerde Sesli ve Görüntülü Görüşmeler özelliği masaüstü işlemcisinden aktif edilecek.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:05
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsApp Sesli Ve Görüntülü Arama
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