WhatsApp sesli mesaj önizleme özelliği geliyor!

Mesajlaşma üzerine birçok uygulamanın arasından en çok tercih edileni WhatsApp yeni bir özelliğiyle geliyor. Sesli mesaj ön izleme özelliğinin yakında devreye gireceği haberini verdiler. WhatsApp kullanıcıları bu özelliğin nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Siz kıymetli okuyucularımız için bu özelliği araştırdık ve haberimizde derledik!

Facebook'a katılan WhatsApp her an kendini güncelliyor ve yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birçok özelliği bir uygulamada toplayan WhatsApp bu yüzden en çok tercih edilenler arasında yerini koruyor.

Akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması sesli mesaj ön izleme özelliği ile karşımıza geliyor. Yeni özelliklik iOS sürümde incelenmeye başladı.

Sesli mesajınızı tekrar dinleyerek yeniden oluşturabilir, anlaşılmayan noktaları varsa düzeltebilir ve yeniden kaydedebilirsiniz. Bu sayede mesajınızı tekrar düzeltip göndermeye gerek kalmadan bir seferde işlemi tamamlayabilirsiniz.

Andoid ve iOS için ne zaman uygulamalara ekleneceği belli değil. Çalışmaları sürüyor.

Zahmetli olan işlem için kolaylık geliştirilmiş durumdadır.