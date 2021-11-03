Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?

WhatsApp her geçen gün karşımızda yeni özelliklerle çıkmaya devam ediyor. Şimdi de yeni bir özellik daha, ses kaydını yazıya dönüştürüyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız?

Artık kullanıcılar WhatsApp'a en rahat şekilde kullanmaya çalışıyor. WhatsApp ise bunu çok iyi bildiği için her geçen gün bir yenilik ile karşımıza çıkıyor. Bu yenilik ise mesaj yazmayı üşenmemiş olanlar ya da sesli mesajı dinlemede sıkıntı yaşayan kişiler için hazırlanmış bulunmaktadır.

WhatsApp'ta ses kaydını yazıya çeviren özellik nedir?

Bahsedilen özellik uygulamayı kullanma aşamasında mesajı yazmak için vakit bulamayan veya ona gönderilmiş yeni sesli mesajı dinlemek için müsait bir ortamda bulunmayan WhatsApp kullanıcısı için hazırlanan bir özellik.

Bu özellik sayesinde WhatsApp'ı kullanan kişiler artık sesli mesajları yazılı hale getirebilecek ve bu şekilde göndermenin yanında onlara gönderilmiş olan sesli bir mesajı da yazılı halde alabileceklerdir.

Ses kaydını yazıya nasıl çevirebiliriz?

I adımımız

WhatsApp uygulamasını açalım uygulamada yer almakta olan sesli mesajın bulunmuş olduğu sohbet içerisine girelim.

II adımımız

Gönderilmiş veya göndereceğiniz ya da size gönderilmiş olan sesli bir mesajın üzerine basılı tutuyoruz ve işaretliyoruz bu işaret dili mesajın sağ üst tarafında bulunan üç noktalı kısma basıyoruz.

III adımımız

Bastığımız yerden bir menü açılacak ve bu menüde en alt kısımda yer alan paylaş seçeneğine giriyoruz.

IV adımımız

Burada paylaş seçeneğine tıkladığımızda açılan pencerede şununla paylaş diye bir yazı karşımıza çıkıyor ve bunun ardından panelde yer almakta olan transcriber yazısına giriyoruz.

V adımımız

Burada seçenek belirlenmesinden sonra metin çevirme işlemini tamamlıyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra sayfada üst kısımda ses kaydını metne çevrilmiş halinin bir simgesi bulunmakta nokta buraya tıkladığımızda ses kaydı yazılı hale gelmiş oluyor.

Bu bu ses kaydını yazıya çevirdiniz ve artık bu yazıyı da istediğiniz zaman başkalarıyla paylaşması şansına sahipsiniz. Bunun için diğer mesajlar da olduğu gibi kopyalama veya paylaşma butonlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

Ses kaydını yazıya çevirmek için hangi uygulamalar kullanılması gerekmekte?

Google Keyboard

Just Press Record

Speechnotes

Transcribe

Google Dokümanlar

İo

WhatsApp'ta ses kaydını yazıya çevirmek için farklı uygulamaların kullanılması gerekiyor. Bunun için birçok uygulama var. Bunları sizin için derledik;

Google Keyboard uygulaması ile nasıl yazıya çeviririz?

Bu uygulama aslında bir klavye uygulamasıdır ancak bunun yanında ses kaydını yazılı metine çevirme özelliği de bulunmaktadır. Burada altmış farklı dil mevcuttur ve bunlardan birini seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Just Press Record uygulaması ile yazıya çevirme işlemi

Bu uygulama bir öncekinden farklı olarak ücretlidir. Buradan tek bir tuş ile isterseniz kayıt yapabilir, çeviri yapabilir veya cihazlar arasında senkronizasyon yapabilmekte özgürsünüz.

Speechnotes uygulmasında yazıya çevirme

Adı geçen bu uygulamayı intenet sitesi üzerinden kullanma şansınızda var. Android cihazları daha çok dikkate alarak hazırlanmış bir uygulamadır. Ücretsiz olarak sunulan uygulama kullanıcıları isterse Premium üyelik de yapmaktalar.

Transcribe uygulamasında yazıya çevirme işlemi

Bu uygulamada ses kaydını yazıya dönüştürmenin yanında istediğiniz bir videoyu da metin haline getirme imkanı sunuyor. Bu yüzden olsa gerek en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almakta.

Google Dokümanlar uygulaması ile nasıl yazıya çeviririz

Google Dokümanlar uygulaması bir çok kişi tarafından sıklıkla kullanılıyor. Sesli metin yazma imkanı sunmasının yanı sıra sesli mesajı da metne dönüştürüyor. Başarılı uygulamalar arasına ismini yazdırdı diyebiliriz. Tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisidir.

Dictation , İO uygulaması ile yazıya çevirme işlemi için ne yapılması gerekir?

Dictation , İO uygulaması sayesinde whatsapp aracılığıyla gönderilen sesli mesajınızı kolaylık ile yazılı bir metne dönüştürebilirsiniz. Dictation , İO uygulaması ses algılama konusunda oldukça başarılı ve adından söz ettiriyor diyebiliriz. Ancak üzülerek söylemek gerekir ki bu uygulamanın mobil hali mevcut değil. Sizler yine de bunu intenet üzerinden rahatlıkla kullanma şansına sahipsiniz.