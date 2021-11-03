İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?

Whatsapptan bir yenilik daha. Ses kaydını yazıya dönüştürebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Detaylar haberimizde...

03 Kasım 2021 Çarşamba 11:24
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Takip Et:

WhatsApp her geçen gün karşımızda yeni özelliklerle çıkmaya devam ediyor. Şimdi de yeni bir özellik daha, ses kaydını yazıya dönüştürüyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız?

Artık kullanıcılar WhatsApp'a en rahat şekilde kullanmaya çalışıyor. WhatsApp ise bunu çok iyi bildiği için her geçen gün bir yenilik ile karşımıza çıkıyor. Bu yenilik ise mesaj yazmayı üşenmemiş olanlar ya da sesli mesajı dinlemede sıkıntı yaşayan kişiler için hazırlanmış bulunmaktadır.

WhatsApp'ta ses kaydını yazıya çeviren özellik nedir?

Bahsedilen özellik uygulamayı kullanma aşamasında mesajı yazmak için vakit bulamayan veya ona gönderilmiş yeni sesli mesajı dinlemek için müsait bir ortamda bulunmayan WhatsApp kullanıcısı için hazırlanan bir özellik.

Bu özellik sayesinde WhatsApp'ı kullanan kişiler artık sesli mesajları yazılı hale getirebilecek ve bu şekilde göndermenin yanında onlara gönderilmiş olan sesli bir mesajı da yazılı halde alabileceklerdir.

Ses kaydını yazıya nasıl çevirebiliriz?

I adımımız

WhatsApp uygulamasını açalım uygulamada yer almakta olan sesli mesajın bulunmuş olduğu sohbet içerisine girelim.

II adımımız

Gönderilmiş veya göndereceğiniz ya da size gönderilmiş olan sesli bir mesajın üzerine basılı tutuyoruz ve işaretliyoruz bu işaret dili mesajın sağ üst tarafında bulunan üç noktalı kısma basıyoruz.

III adımımız

Bastığımız yerden bir menü açılacak ve bu menüde en alt kısımda yer alan paylaş seçeneğine giriyoruz.

IV adımımız

Burada paylaş seçeneğine tıkladığımızda açılan pencerede şununla paylaş diye bir yazı karşımıza çıkıyor ve bunun ardından panelde yer almakta olan transcriber yazısına giriyoruz.

V adımımız

Burada seçenek belirlenmesinden sonra metin çevirme işlemini tamamlıyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra sayfada üst kısımda ses kaydını metne çevrilmiş halinin bir simgesi bulunmakta nokta buraya tıkladığımızda ses kaydı yazılı hale gelmiş oluyor.

Bu bu ses kaydını yazıya çevirdiniz ve artık bu yazıyı da istediğiniz zaman başkalarıyla paylaşması şansına sahipsiniz. Bunun için diğer mesajlar da olduğu gibi kopyalama veya paylaşma butonlarını kullanmanız yeterli olacaktır.

Ses kaydını yazıya çevirmek için hangi uygulamalar kullanılması gerekmekte?

WhatsApp'ta ses kaydını yazıya çevirmek için farklı uygulamaların kullanılması gerekiyor. Bunun için birçok uygulama var. Bunları sizin için derledik;

  • Google Keyboard
  • Just Press Record
  • Speechnotes
  • Transcribe
  • Google Dokümanlar
  • İo

Google Keyboard uygulaması ile nasıl yazıya çeviririz?

Bu uygulama aslında bir klavye uygulamasıdır ancak bunun yanında ses kaydını yazılı metine çevirme özelliği de bulunmaktadır. Burada altmış farklı dil mevcuttur ve bunlardan birini seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Just Press Record uygulaması ile yazıya çevirme işlemi

Bu uygulama bir öncekinden farklı olarak ücretlidir. Buradan tek bir tuş ile isterseniz kayıt yapabilir, çeviri yapabilir  veya cihazlar arasında senkronizasyon yapabilmekte özgürsünüz.

Speechnotes uygulmasında yazıya çevirme

Adı geçen bu uygulamayı intenet sitesi üzerinden kullanma şansınızda var. Android cihazları daha çok dikkate alarak hazırlanmış bir uygulamadır. Ücretsiz olarak sunulan uygulama kullanıcıları isterse Premium üyelik de yapmaktalar.

Transcribe uygulamasında yazıya çevirme işlemi

Bu uygulamada ses kaydını yazıya dönüştürmenin yanında istediğiniz bir videoyu da metin haline getirme imkanı sunuyor. Bu yüzden olsa gerek en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almakta.

Google Dokümanlar uygulaması ile nasıl yazıya çeviririz

Google Dokümanlar uygulaması bir çok kişi tarafından sıklıkla kullanılıyor. Sesli metin yazma imkanı sunmasının yanı sıra sesli mesajı da metne dönüştürüyor. Başarılı uygulamalar arasına ismini yazdırdı diyebiliriz. Tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisidir.

Dictation , İO uygulaması ile yazıya çevirme işlemi için ne yapılması gerekir?

Dictation , İO uygulaması sayesinde whatsapp aracılığıyla gönderilen sesli mesajınızı kolaylık ile yazılı bir metne dönüştürebilirsiniz. Dictation , İO uygulaması ses algılama konusunda oldukça başarılı ve adından söz ettiriyor diyebiliriz. Ancak üzülerek söylemek gerekir ki bu uygulamanın mobil hali mevcut değil. Sizler yine de bunu intenet üzerinden rahatlıkla kullanma şansına sahipsiniz.

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 03.11.2021 11:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsappseskaydıYeniÖzellikWhatsApp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu
Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu
WhatsApp kullanıcıları son 2 gün kaldı!
WhatsApp kullanıcıları son 2 gün kaldı!
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
İstenmeyen arama ve mesaj nasıl engellenir? e-Devlet üzerinden izinsiz mesaj ve arama engelleme
İstenmeyen arama ve mesaj nasıl engellenir? e-Devlet üzerinden izinsiz mesaj ve arama engelleme
Bedava Roblox Promo Oyun Kodları
Bedava Roblox Promo Oyun Kodları
En çok satan iphone 13 renkleri neler?
En çok satan iphone 13 renkleri neler?

Popüler Haberler

Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Kepçe operatörü 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Çekmeci (iplik) maaşları ne kadardır? Çekmeci iş ilanları İşkur iş ilanları
2021 Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı- operatörü maaşları 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları
Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu
Disney Just Beyond dizisinin konusu nedir?
Pratisyen hekim ne iş yapar? Pratisyen hekim maaşları ne kadardır?
Yan forklift (reachtruck) operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
İnşaat teknolojisi teknisyeni işi nedir? İnşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadar?
Fen Bilgisi Öğretmeni İlköğretim maaşı Ne kadar? Fen Bilgisi Öğretmeni maaşları ve iş ilanları
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021 Elektrik fatura desteğinden kimler yararlanabilir?
27 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?
Evde bakım maaşı yatan iller 3 Kasım 2021 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Alakart aşçısı işi nedir? Alakart işçisi maaşları ne kadardır?
Teknik müdür maaşı ne kadar? Teknik müdür ne iş yapar?
İşletme elektrik bakım ustası işi ne? İşletme elektrik bakım ustası maaşları ne kadardır?
Lehim Bandı İşçisi ne kadar kazanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.