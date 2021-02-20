WhatsApp oda oluştur nedir, nasıl çalışır?

WhatsApp oda oluştur, Messenger aracılığıyla özel görüşmelerin yapılmasında kullanılan WhatsApp’a yeni eklenen bir özelliktir. Bu özelliğin çıkış amacı pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan eğitim ve online toplantılarda kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca bu özellik web’ten Choreme, Safari ve Edge gibi tarayıcılar üzerinden de kullanılabilir.

WhatsApp oda telefonda nasıl oluşturulur?

-Bulunduğunuz grubun sohbet ekranını açın

-Sağ üstte bulunan telefon simgesine dokunun

-Messenger erişimi için ‘geç’ kısmına seçin

-Bağlantı onayını aldıktan sonra görüşme başlar

-Odaya davet edeceğiniz kişileri ‘Bağlantı gönder’ kısmından davet edebilirsiniz.

Windows web WhatsApp oda nasıl açılır?

-İntenet tarayıcınızı( Chome, Safari vb.) açın ve web programını bilgisayara kurun

-Üç noktayı kullanarak odayı açın

-Messenger izinlerini verin

-Ardından kamera ve mikrofon izinlerini verin