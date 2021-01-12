WhatsApp neden sözleşme istiyor, sözleşmenin amacı ne?

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle gündem oldu. 4 Ocak tarihinde “Gizlilik İlkesi” güncellenen uygulamanın yeni sözleşme sonrası kullanıcıların kişisel bilgilerini Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasına izin verdi. Kullanıcıların bu işlemi onaylamaları için ise 8 Şubat’a kadar süre tanındı.

Ancak söz konusu kuralın AB ülkeleri dışındaki diğer ülkelerde uygulanacak olması gündem oldu ve birçok ülkeden tepki geldi. Kişisel bilgilerin kullanılması kapsamında alınan bu karara gelen tepkiler artıyor. Öte yandan WhatsApp’ın söz konusu metni onaylatma çabası uzmanlar tarafından da değerlendirildi. Sözleşme kapsamında kullanıcılarına sosyal çevresinin tespit edilmesi, konum bilgileri, kişisel görüntü ve ses kayıtları ile belgelerin uzun süre saklanması tepkilerin odağı oldu.

Diğer uygulamalar ne kadar güvenli?

WhatsApp’ın bu uygulamasının ardından kullanıcılar başka uygulamaları indirmeye ve kullanmaya başladı. Uzmanlar diğer uygulamaların ne kadar güvenli olduğuna yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Bu kapsamında Türkiye’de kullanılan BİP uygulaması ülkemizde kısa süre içerisinde kullanıcı sayısını 1.3 milyona çıkardı. BİP’in yanı sıra Dedi uygulaması da en çok tercih edilen ikinci uygulama konumunda yer alıyor.

Hesap bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum bilgisi

İşlem ve ödeme verileri

Kullanım bilgileri

Cihaz ve bağlantı bilgileri

Konum

Çerezler

Başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler

Kullanıcı şikayetleri

Dünyadan tepkiler geldi

Uzmanlar WhatsApp’ın yeni sözleşmesiyle birlikte bilgilerini Facebook ile paylaşmasının ardından ortaya çok daha değerli bilgileri koymayı hedeflediğini söylüyor. Sorun işte tamda burada başlıyor. Tüm uygulamalar bazı gizlilik sözleşmelerini kullanıcılardan ister. Ancak WhatsApp ve Facebook bilgilerinin birleştirilmesiyle kişilerin çok özel bilgileri elde edilebildiği gibi Facebook şirketi tüm bu bilgilerle kişilerin sosyal çevresine erişmek, kişileri alışkanlıklarına göre yönlendirmek ve kişisel profil gruplanması yapmak istiyor. Bu üç aşamanın yapılması kişilerin online platformlar üzerinden yani dijital dünya içerisinde herhangi bir özelinin kalmamasını, kişilerin çok kolay yönlendirilebilmesini sağlamaktadır. WhatsApp kullanıcıların şu bilgilerine ulaşmaktadır;

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesiyle yapmak istediklerine getirilen eleştirilerin bu denli büyük olmasında bir etkende sözleşmesinin AB ülkelerinde geçerli olmaması oldu. AB ülkeleri yeni gizlilik sözleşmesinde muaf tutuldu. Bu ayrımcılığa başta ABD olmak üzere diğer tüm ülkelerden tepki geldi. ABD’de birçok kullanıcı yeni sözleşme sonrasında Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu ve uygulamayı kullanmayacaklarını açıkladı.

Elon Musk dün yaptığı paylaşımda WhatsApp kullanıcıları daha güvenli olan Signal uygulamasını kullanmaya davet etti. Dünya genelinde yaklaşık 2.5 milyar kullanıcısı bulunan dünyanın en yaygın mesajlaşma ağı Whatsapp, 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmasının ardından birçok gizlilik ihlali suçlamasının hedefi olmuştu. WhatsApp’ın kurucularından Jan Koum, Facebook yönetiminin datayı tek elde toplama kararı almasının ardından gizlilik ihlali suçlamalarıyla 2018’de görevinden istifa etmişti. Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın eski gizlilik ihlali politikasında ‘Gizliliğe saygı duymak bizim DNA’mızda kodlandı’ ifadesi yer aldığını hatırlatarak, WhatsApp’ın gizlilik uygulamalarının geçmişle herhangi bir bağlantısı kalmadığı yorumunda bulundu.

Hindistan’dan çok büyük tepki

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir olan Hindistan yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında Avrupa ülkelerinin istisna olarak gösterilmesine büyük tepki gösterdi. Hindistan vatandaşları WhatsApp uygulamasını silerken altenatif uygulamaları kullanmaya başladı. Bu durum WhatsApp kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşanmasına neden oldu.