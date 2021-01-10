Whatsapp neden silinmeli? Whatsapp siliyoruz kampanyası neden çıktı? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul edilirse ne olur?

Dünya’da en çok kullanıcıya sahip olan uygulamalardan biri olan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni gizlilik sözleşmesi ile tartışmalara konu olacak bir karara imza attı. Bu karar ise WhatsApp kullanıcılarının verileri artık Facebook ile paylaşılacak olmasıydı.

Yenilenen WhatsApp sözleşmesiyle birlikte Türkiye’deki ve dünyadaki kullanıcılar ayağa kalktı. En çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın yenilediği sözleşme ile ilgili sorgulama ve araştırmalar devam ediyor. 8 Şubat 2021 tarihi ile hayata geçirilecek olan yenilenen gizlilik sözleşmesiyle, WhatsApp kullanıcılarının bilgileri Facebook ile paylaşılacak. Sözleşmede yer alan bu maddeye tepkiler sosyal medya üzerinden gelirken WhatsApp; maddeyi kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını açıkladı. Peki nedir bu Whatsapp sözleşmesi, hangi maddeleri içermekte?

WhatsApp sözleşmesinde hangi maddeler bulunuyor? Sözleşme neyi amaçlıyor?

Dünyaca ünlü uygulama WhatsApp, 8 şubat 2021 tarihinde hayata geçirilecek olan gizlilik sözleşmesi güncellemesi ile gündeme geldi. WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre; WhatsApp verileriniz Facebook ile paylaşım halinde olacak. Yenilenen gizlilik sözleşmesini reddeden kullanıcılar WhatsApp uygulamasını 8 Şubat 2021 tarihinden sonrasında kullanamayacak.

WhatsApp sözleşmesinin maddeleri;

• Uygulamanın altyapısını ve dağıtım sisteminin iyileştirilmesi,

• WhatsApp tarafından verilmekte olan hizmetin ya da diğer hizmetlilerin kullanım alanlarını anlamak,

• Facebook Şirketi tarafından sağlanılmakta olan ürünlerin tümünde; emniyeti, bütünlüğü ve güvenliği yükseltmek. Önek vermek

gerekirse; sistemlerin güvence altına alınması, spamların, kötüye kullanımların, ihlallerin ve tehditlerin önüne geçilmesini sağlamak.

• Facebook Şirketi tarafından verilmekte olan hizmetin daha iyi hâle getirilmesi ve kullanıcılara WhatsApp gibi Facebook Şirket

ürünlerinin daha iyi bir deneyim sunması amaçlamakta. Önek vermek gerekirse; kullanıcılara önerilerde bulunma (arkadaşlarınız,

arkadaş gruplarınız, grup bağlantıları, eğlenceli içerikler için öneriler) gibi özellikler ve içeriklerin daha fazla bireyselleştirilmesi,

satın alımlarınızın ve diğer işlemlerinizin daha kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak ve Facebook Şirketlerinin

Ürünleri hakkında reklam ve teklifler göstermek.

• WhatsApp uygulamanızdaki deneyiminizi öteki Facebook Şirketi Ürünleri ile bir araya getirecek olan entegrasyonların

sağlanması. Önek vermek gerekirse; WhatsApp içinden satın alımlarınızda yapacağınız ödemeleri Facebook Pay hesabınız ile

kolayca yapabilmenizi sağlamak y da WhatsApp hesabınızı bağlayıp dostlarınız ile Portal ve benzeri öteki Facebook Şirket

ürünlerinin kullanabilmenizi sağlamak.

Facebook uygulamasının son zamanlarda azalan kullanım oranlarını ve popülerliğini, WhatsApp uygulaması başta olarak öteki şirketlerin kullanıcılar için sağlamakta olduğu verilerin paylaşıma açıp pazarlamaya çalışan Facebook Şirketi, bu olayı açıklamak için şu ifadeleri kullandı:

“Hizmetlerimizden yararlandıkça ve bu hizmetler aracılığı ile iletişime geçtikçe bilgilerinizi paylaşmış olursunuz. Bizde bu bilgiler ile hizmetlerimizi arttırmak, daha iyi sunmak, iyileştirmek, anlamak, pazarlamak, desteklemek ve özelleştirmek için bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ile ilgili veya Facebook şirketleri hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak için sizin ile içerikler paylaşabiliriz.”

Sözleşmeyi kabul etmezseniz yaşanacaklar

Güncellemesi yapılan Gizlilik İlkesi’ni kabul etmeyen ya da reddedenler 8 Şubat tarihinden sonra WhatsApp’ı kullanamayacaktır.

Veri paylaşımına onay veremeyen Avrupa Birliği ülkelerinin kullanıcıları WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam edecek!

WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklama neticesinde, 8 Şubat 2021 tarihine kadar onay süresi bulunan Güncellenmiş Gizlilik İlkesi’nin yeni kullanım koşullarının AB ülkelerinde yer alan kullanıcılar için geçerli olmadığı dile getirildi. Bahsi geçen AB ülkelerinde yer alan kişilerin; kullanıcı verileri herhangi reklam ve benzeri amaçlar ile Facebook şirketi ile paylaşılmayacağı belirtildi. WhatsApp her ne kadar güncellenmeden etkilenmeyecek olan kişilerin Avrupa bölgesindeki kişiler olduğunu belirtse de belirtilen ülkeleri sadece AB’de yer alan ülkeler olduğu gözlemleniyor. Yani Türkiye’de yer alan kullanıcıların WhatsApp uygulamasından yararlanabilmesi için 8 Şubat’a kadar güncellemesi yapılan uygulamanın şartlarını kabul etmesi gerekmekte.

Birçok veri paylaşılacak; mesajlar, konum bilgileri… Yani bilgilerin hepsi!

WhatsApp’ın resmi web sitesinde yer alan bilgiler kapsamında; uygulamayı kullananlardan alınacak olan bilgilerin arasında; mesajlaşmalar, atılan bağlantılar, hesabın bilgileri, kişinin belirlediği durum bilgileri ödeme ve yapılan işlemler, müşteri hizmetleri ve diğer iletişimlerin verileri, kayıt ve kullanım ile ilgili bilgiler, bağlantı ve cihaz bilgisi, konum bilgisi, çerezlerin onayı ve üçüncü taraftan alınmakta olan bilgiler yer almakta.

Uygulamanın aldığı bilgiler ile; hizmet, emniyeti sağlamak, bütünlüğü ve güvenliği, Facebook şirketlerinin hakkında kurumsal ve normal iletişimleri sağlama amacıyla kullanılacak.

WhatsApp uygulaması 2014 senesinde Facebook tarafından satın alınmıştır. Facebook dünyada en çok kullanılmakta olan uygulamalarından birisi olan Messenger, Facebook ve Instagram’ı da bünyesine katmıştır.

Facebook daha öncesinde Cambridge Analytica gibi birtakım veri çalma ve veri satma gibi skandallar ile de gündem haline gelmiş ve Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ABD’de ilgili konuyla ilgili ifade vermiştir.

WhatsApp dışında kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları

Apple uygulama mağazasında App Store’da, Türkiye içerisinde en çok indirilmiş olan mesajlaşma uygulamalarında ilk sırayı ‘Telegram Messenger’ alıyor. İkinci sırada ise SpaceX ve Tesla’nın Üst Yöneticisi Elon Musk tarafından WhatsApp yerine önerdiği ‘Signal’ uygulaması bulunuyor. WhatsApp ise üçüncü sıraya ilerlemiştir. WhatsApp’ın ardından ise Türk mühendisler tarafından yapılan BİP uygulaması geliyor.

Android uygulamaları içinde fazla bir değişiklik gözükmüyor. En çok indirilen uygulamalardan birisi Telegram Messenger’dır. WhatsApp, Play Store’da ikinci sıraya düşerken üçüncü sırada BİP geldi.