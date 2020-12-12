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WhatsApp masaüstünde yepyeni özellikler! İşte ayrıntılar..

Popüler uygulama WhatsApp, masaüstü kullanıcışarını da unutmuyor... Cep telefonu rahatlığını, bilgisayar ekranlarına taşımayı hedefleyen WhatsApp, kullanıcılarına yepyeni özellikler sunuyor. Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:49
WhatsApp masaüstünde yepyeni özellikler! İşte ayrıntılar..
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WhatsApp Masaüstünde Yepyeni Özellikler! İşte Ayrıntılar..

WhatsApp, hepimizin vazgeçilmez uygulaması haline geldi. Sürekli kendini güncelleyen uygulama, masasüstü kullanıcılarını da unutmuyor. Uygulama masasütüne de yeni özellikler ekledi. İşte o merak edilen özellikler...

WhatsApp Masaüstüne Karanlık Mod Özelliği..

Yeni güncellemeler ile WhatsApp masaüstüne koyu tema özelliği de eklendi. Bununla birlikte artık masaüstü kullanıcıları çıkartma özelliğini de daha rahat kullanabilecekler.

Yeni 2.2049.8 sürümü ile masaüstü kullanıcıları da uygulamayı cep relefonu rahatlığıyla kullanabilecekler.

Telefonlardaki çıkartmalar, masaüstünde daha özgür hale de getirildi. Artık masaüstü kullanıcıları sadece varsayılan çıkartmalarla yetinmek zorunda kalmayacaklar. Bu sayede konuşmalar daha eğlenceli bir hale bürünecek!

WhatsApp beklenen adımı da atarak masaüstü uygulamasına ekran karartma özelliğini de eklediğini kullanıcılarına duyurdu...



Son Güncelleme: 12.12.2020 21:49
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp WebWhatsapp Masaüstü
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