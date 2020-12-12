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WhatsApp masaüstü yeni sürümüne ne gibi yeni özellikler getirildi?

Dünya genelinde popüler olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir güncelleme ile masaüstü sürümünde değişiklikler yaptı. Uygulama, Whatsapp masaüstü uygulamasında gerçekleştirdiği yeni sürümü ile koyu tema ve çıkartmalar özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:27
WhatsApp masaüstü yeni sürümüne ne gibi yeni özellikler getirildi?
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Dünya genelinde büyük bir popülaritesi olan uygulamalardan biri olan, anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni masaüstü sürümünü kullanıcılarına sundu. Şirket, akıllı telefonlar dışında Whatsapp'ın masaüstü sürümüne de birbirinden farklı özellikler getirdi.

 Birçok kullanıcının tercihleri arasında bulunan karanlık mod veya da diğer adıyla Whatsapp kullanıcılarının koyu tema olarak adlandırdığı tema şekli, Andorid ile İOS adlı uygulamalarda kullanılıyordu. Bu özellik artık Whatsapp masaüstü sürümünde de kullanılabilecek.

 Uygulamanın masaüstü sürümünde kullanılacak olan bu yeni özelliğin ardından Whatsapp'ın arka planı siyah olarak kullanılabilecekken, sohbet baloncukları eski yeşil renginde kalmaya devam edecek. Kullanıcılar gözlerini daha az yorduğundan dolayı bu temayı daha çok tercih ettiği için, bu tema Whatsapp web sürümünde de kullanılabilecek.

 Whattsap masaüstü sürümünde uygulanancak bir başka güncelleme ise yenilenen çıkartmalar olacak. Whatsapp masaüstü sürümünde sadece varsayılan çıkartmalar kullanılabiliyor. Ancak yeni sürümde kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği diğer özel çıkartmalar da kullanılabilecek.

 Bu yeni özelliklerin yer aldığı son güncelleme kısa zaman önce yayınlandı. Kullancıların bu son güncellemeden yararlanabilmeleri için masaüstü Whatsapp sürümlerini kontrol ederek, yeni özelliklerin kullanılıp kullanılmadığına bakmalara gerekiyor.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppYeniSürümKaranlık ModAndroidIOS
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