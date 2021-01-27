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Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya

Whatsapp kullanıcıları şimdi de uygulamada virüsle karşı karşıya kaldı. Bu yazılım reklam gibi karşımıza çıkarak yayılıyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:40
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
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İnsanların neredeyse tümünün iletişim ağı olarak kullandığı whatsapp uygulaması son günlerde gündemden düşmüyor. Bu sefer ise yeni bir virüs durumu ile karşımıza çıkıyor. Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu durum yeni keşfedilmiş bir virüs ile alakalı. Bu virüs bir reklam gibi görünerek yayılmakta ve WhatsApp’ta kontrolü ele geçiriyor.

CNN’den alınan bir habere göre virüs programı araştırmacısı WhatsApp’taki virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lukas Stefanko adlı virüs araştırmacısı "Bu kötü amaçlı yazılım, alınan herhangi bir WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor"  dedi. Bu virüs yazılımı gelen herhangi bir mesaja otomatik yanıt vermeye programlanmış.

Bunun yanı sıra bildirimlerin okunması adına izin almanın yanında bir de arka planda çalışmak ve başka uygulamaları kapatıp açma ile alakalı işlemlere de müdahale edebiliyor. Bu virüs programı aynı zamanda diğer uygulamalarla alakalı kişisel bilgilere ulaşabiliyor.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsappVirüsüVirüs
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