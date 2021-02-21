Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul ettim, nasıl iptal ederim?

Dünyanın en çok kullanılan haberleşme programı ile bilinen Whatsapp son gizlilik politikası nedeniyle milyonlarca üyesini kaybetti.Kullanıcılarına gönderdiği sözleşmeyi imzalamak istemeyen ise uygulamayı kullanamayacaktı.Telefonlarda fotoğraf ve videoları rahat bir şekilde eline geçirebilecekti.Son yaptığı açıklamasında ise bu konuya gelen yoğun tepkilerden dolayı Mayısıs 2021 tarihine ertelemiştir.
Whatsapp sözleşme maddeleri nelerdir?
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Whatsapp sözleşmesi kabul edildikten sonra nasıl iptal edilir?
Telefonunuza gelen bildirimde sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar nasıl iptal edeceği konusunda araştırmalara başladı.İptal seçeneği olmasa da imzalanan sözleşme iptal edilebilir.İptal etme yöntemi ise şu şekidedir;
-İlk olarak uygulama açılır.
-Sağ üst noktadan Ayarlar’a girilir.
-Ayarlar’da en üstte yer alan Hesap kısmına basılır.
-Hesabımı sil seçeneğine tıklanır.
-Son olarak kullandığınız cep numarasını yazarak hesabı silme işlemi başlar.
-Eğer uygulamayı tekrar yüklemek isterseniz gelen sözleşme teklifine Şimdi değil diyerek erteleyebilirsiniz.