WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?

Whatsapp gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'ta son buluyor. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullnıcıların hesaplarıne ne olacak? Whatsap sözleşmesini onaylamayınca neler oluyor? Whatsapp bilgilerimize erişebiliyor mu? Whatsapp gibi altenatif mesajlaşma uygulamaları nelerdir? İşte detaylar...

Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamazsak ne olur?

Whatsapp hangi bilgilerimize ulaşabiliyor?

Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamama durumunda uygulamaya erişim olmayacaktır. İlk birkaç hafta boyunca gelen bildirimlere ve aramalara cevap verebileceğiz. Ancak daha sonra erişim sağlanamayacaktır. Whatsapp siilindikten sonra da 120 gün geçtikten sonra profiliniz tamamen silinecektir.

Whatsapp profil fotoğrafımız, telefon numaramız ve biyografimiz öncelikli olarak ulaşırken adres defterimiz, kişilerimiz, fotoğraf arşivimiz ve konumumuza erişebilmektedir.