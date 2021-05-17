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WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?

Whatsapp gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs itibariyle sona ermesinden sonra bir çok kullanıcı internette, Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların hesaplarına ne olacak? Whatsapp sözleşmesini onaylamayınca neler oluyor? Whatsapp bilgilerimize erişebiliyor mu? Whatsapp gibi alternatif mesajlaşma uygulamaları nelerdir? gibi sorulara cevap aradı. İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:41
WhatsApp Kullanıcı sözleşmesini ile hangi bilgilerimize erişebiliyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesini onaylamazsak ne olur?
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Whatsapp gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'ta son buluyor. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullnıcıların hesaplarıne ne olacak? Whatsap sözleşmesini onaylamayınca neler oluyor? Whatsapp bilgilerimize erişebiliyor mu? Whatsapp gibi altenatif mesajlaşma uygulamaları nelerdir? İşte detaylar...

Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamazsak ne olur?

Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamama durumunda uygulamaya erişim olmayacaktır. İlk birkaç hafta boyunca gelen bildirimlere ve aramalara cevap verebileceğiz. Ancak daha sonra erişim sağlanamayacaktır. Whatsapp siilindikten sonra da 120 gün geçtikten sonra profiliniz tamamen silinecektir.

Whatsapp hangi bilgilerimize ulaşabiliyor?

Whatsapp profil fotoğrafımız, telefon numaramız ve biyografimiz öncelikli olarak ulaşırken adres defterimiz, kişilerimiz, fotoğraf arşivimiz ve konumumuza erişebilmektedir.


Son Güncelleme: 17.05.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSözleşme
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