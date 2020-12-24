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WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 2021 yılı itibariyle desteklemeyeceği cihazları duyurdu. Uygulamanın belirttiği birçok cihazda artık WhatsApp kullanılamayacak.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:39
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
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Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın bazı kullanıcıları için sonu geldi. Uygulama, 2021 yılında birçok cihazda artık hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Whatsapp 2021 yılında kullanılamayacağı telefonları duyurdu

Yaklaşık 2 milyarlık indirilme sayısıyla dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması unvanı taşıyan WhatsApp, bazı cihazlarda artık hizmet vermeyeceğini açıkladı. WhatsApp 2021 yılından itibaren iOS 9 ve altın sürüme sahip iPhone’larda, Android 4.0.3 sürümü ve altı Anroid cihazlarda çalışmayacak.

Buna göre 2021 yılından itibaren WhatsApp’ı desteklemeyen Android cihazlar:

HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy S2

2021 yılından itibaren WhatsApp’ı desteklemeyen iOs cihazlar:

iPhone 4

iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S modeli kullanan kullanıcılar, cihazlarına iOS 9 güncellemesi yaparak WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilirler.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:39
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WhatsAppİphoneAndroid
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