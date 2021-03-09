Whatsapp konuşmaları indirme ve kaydetme nasıl yapılır? Whatsapp sohbet geçmişi nasıl yedeklenir?

Neredeyse herkes tarafından aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 2009 senesinde iki ortak ile beraber yapıldıktan sonra Facebook kurucusu Mark Zuckenberg tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştır.

Gün geçtikçe daha fazla insan tarafından kullanılmaya başlanan uygulama satın alınmanın hakkını vermiştir. Her güncellemesi ile kullanıcılarına farklı özellikler sunan uygulama hem işte hem de kişisel görüşmelerde vazgeçilmez olmuştur. Mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü konuşmalar ile hem özel hayatta hem de iş hayatındaki yapılacak görüşmelerde kolaylık sağlamıştır. Öyle ki görüntülü konuşmalar aracılığı ile satış işlemleri yapılabilmekte ve faturalandırmalar gönderilebilmektedir. Bunların yanı sıra uygulama içinde bazı belgelerin indirilebilmesi için zorunluluk gelmiştir.

Uygulamayı bu amaçlarla kullanan kullanıcılar whatsapp konuşmalarının nasıl indirildiğini merak eder olmuştur. Whatsap konuşmalarını kaydetmek, sohbeti yedeklemek, TXT uzantılı dosyaları açabilmek gibi merak edilen konular vardır.

Bu işlemleri gerçekleştirebilmek ve daha kolay halledebilmek için öncelikle Whatsapp web kullanmayı bilmelisiniz.

Whatsapp web aracılığı ile konuşmaları yedekleme

Önce akıllı telefonunuz aracılığı ile whatsapp web platformuna girmelisiniz. Bu girişi telefondaki QR kodu ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kod sizin mesajlarınızın yedeklenmesine ve indirilmesine yarayacaktır.

Bunun yanı sıra Whatsapp uygulaması zaten her gün veya sizin izin verdiğiniz zamanlarda konuşmaları yedeklemektedir. Lakin siz bunu kendiniz yapmak istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz;

Whatsapp’a girdikten sonra ayarlar kısmına gidin,

Daha sonra sohbetler kısmını seçin ve sohbet yedeğine tıklayın,

Açılan pencerede yedekle kısmına tıklayın ve sohbetlerin yedeklenmesini bekleyin.

Bu adımları hem uygulamadan hem de Whatsapp webten yapabilirsiniz. İşinize yarayacak olan konuşmaların ekran görüntülerini alıp ya da kopyalayarak başka yerde de kullanabilirsiniz.

Özellikle de iş ile alakalı konuşmalarda kişi sohbeti dışarı aktarma ihtiyacı duyabilir. Bunu da aşağıdaki adımlarla gerçekleştirebilirsiniz.

Whatsapp konuşmalarını dışa aktarma

Öncelikle;

yedekleyeceğiniz sohbeti açın,

Ardından “Diğer Seçenekler” kısmına dokunun,

Diğer’i seçin,

Sohbeti Dışa Aktar kısmını seçin

Ardından sohbet geçmişi üstünden mail oluşturulacak.

Oluşturulan bu mail TXT uzantılı olarak taraflara iletilir. Dosyayı mailüzerinden direkt gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra dosyalar indirilirken platform size medya ekleme isteğini soracak. Eğer ki video ve ses kaydı gibi medyalar da göndermek istiyorsanız “Medya Ekle” seçeneği ile ekleyebilirsiniz. Aksine medya göndermek istemiyorsanız “Medyasız” olarak gönderebilirsiniz. Dosyayı gönderdiğiniz şahıslar dosyaları açamıyorsa yardımcı olabilmek adına aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Whatsapp Konuşmaları .TXT Dosyası Nasıl Açılır?

Dosyayı gönderdiğiniz kişi eğer bu dosyayı açamıyorsa aşağıdaki işlemleri takip edebilir;

Öncelikle bilgisayarda “not defteri” kısmını bulun,

Eğer bilgisayarınızda not defteri yoksa bilgisayarınızda çalışabilecek bir not defteri programı indirin,

Ardından .txt dosyasına sağ tıklayın ve “Birlikte Aç” seçeneğini seçin,

Daha sonra not defterini seçip gönderdiğiniz whatsapp konuşması açılacaktır.

Gmail aracılığı ile whatsapp konuşmalarını kaydetme

Öncelikle Gmail uygulamasını açın ve daha sonra ekrandaki üç noktaya tıklayın. Ardından “Taslağı Kaydet” kısmına tıklayın ve mailinize giriş yapın.

Daha sonra taslaklar seçeneği ile Whatsapp bağlantılı maili açarak .txt uzantılı sohbeti indirmiş olacaksınız. En fazla 40 bin mesaj indirebilirsiniz. Medya dahil olduğu takdirde 40 binden 10 bin mesaja düşecek dosyaları mail ile gönderebilirsiniz.

Lakin gmailden dışa aktarımı yapılan txt uzantılı mailleri açabilmek için yardımcı programlar gerekmektedir. Bunlardan biri ES File Explorer’ın sağladığı ES Editor aracıdır. Bu uygulama sayesinde dosyayı açabilirsiniz.

Whatsapp sohbet geçmişi kaydetmeyi ise Whatsapp’ın kendi web sitesinden de bulabilirsiniz.

Whatsapp’ta yedeklenmiş sohbet geçmişini silme

Whatsapp izniniz dahilinde konuşmalarınızı otomatik olarak yedekler. Mesajları silseniz dahi sonradan tekrar Whatsapp kurulumu yaptığınızda mesajlar geri gelecektir.

WhatsApp yedeklenen sohbet geçmişini msgstore.db.crypt dosyalarında saklar ve her gün yedek olarak buraya kaydeder. WhatsApp geri yüklendiğinde mesajlarınız msgstore.db.crypt dosyalarından geri getirilir.

Yedeklenen Whatsapp mesajlarını silebilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle My Files yani Dosyalarım a girmelisiniz.

Ardından All Files yani Tüm dosyalara dokunun.

Daha sonra WhatsApp klasörünü bulun.

Databases klasörüne dokunun.

msgstore.db.crypt dosyalarımı seçin

Son olarak Çöp kutusu simgesini tıklayarak silebilirsiniz.

Bu işlem tamamlandığında Whatsapp mesajları, yedekli mesajlar tamamen silinir ve bir daha geri getirilemez. Bu işlem yalnızca yedeklenmiş mesajları içerir. Bunun yanı sıra komple databases dosyasını silerek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bunların yanı sıra İOS cihazlarda Whatsapp yedeklemelerini durdurmak ve geçmiş konuşmaları silmek için ayarlardan ilgili kısımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.