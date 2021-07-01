Whatsapp’ta uzun zamandır beklenen özellik sonunda yayınlandı. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği kaybolan fotoğraf ve video özelliği kullanıcıların erişimine açıldı. Whatsapp kaybolan fotoğraf ve video özelliği nedir?

Whatsapp kaybolan fotoğraf ve video

WhatsApp uzun zamandır beklenen bir özelliği daha yayınladı ve dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın kaybolan fotoğraf ve video özellikleri artık kullanıcıların kullanımına sunuldu. WhatsApp'ın yeni yayınlanan Android beta sürümü, uzun zamandır beklenen özelliğin nihayet kullanıma sunulduğunu gösteriyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, bir kez görüntüledikten sonra kaybolan fotoğraf ve videolara erişebilecekler.Bu özellik Telegram'da uzun süredir var ve WhatsApp'ta yayınlanması bekleniyor.Bu özellik nihayet beta sürümünde göründü. WhatsApp için yayınlanan yeni güncelleme ile kaybolan fotoğraf ve video özelliklerine erişebilirsiniz. Ancak WhatsApp bu özelliği kullandığında içeriği gönderdiğiniz kişi ekran görüntüsü alırsa herhangi bir bildirim gönderilmeyecektir.

Kullanıcılar tarafından talep edilen özellikler sisteme eklenmeye çalışılmaktadır. Güvenlik konusundan dolayı birçok kullanıcısını kaybetti. Bu kullanıcıları tekrardan kazanmak için birçok güncellemeyi ve özelliği eklemeye çalışmaktadırlar.