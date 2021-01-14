Whatsapp kapanıyor mu, kapanacak mı, ne olacak? WhatsApp gizlilik güncellemesi içeriği ne?

WhatsApp’ın yapacağı yeni güncelleme ile son günlerin en çok merak edilen konusu oldu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu konu yeni güncelleme hakkında akıllarda soru işaretlerine yol açtı. WhatsApp’ın 8 Şubat güncelleme detaylarını haberimizde anlattık.

WhatsApp yeni güncelleme nedir?

WhatsApp’ın yaptığı açıklamalar kapsamında mesajlaşma için en çok kullanılan bu uygulama yeni gizlilik şartları ile güncellenecek. Bu güncelleme 8 Şubat tarihinde yapılacak. Güncellemeler kapsamında WhatsApp kullanıcılarının verileri Facebook ile paylaşılacak.

Bu yeni güncellemeyi 8 Şubat’a kadar kabul etmeyen kullanıcıların artık uygulamayı kullanamayacağı da belirtildi. Bu durumdan yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri etkilenmeyecek.

8 Şubat Güncellemesi Neleri Kapsıyor?

Yeni güncelleme kapsamında WhatsApp hangi verileri toplayabiliyor?

Yeni gizlilik koşulları kapsamında WhatsApp yeni bir döneme giriyor. ABD teknoloji devi olan Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp Türkiye için yeni güncellemelere gitti. Ve bu güncellemeleri onaylamayan uygulama kullanıcılarının ise artık uygulamayı kullanamayacağını da belirtti. Bu durum AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemiyor. WhatsApp’ın yaptığı güncelleme bildirisi kapsamında hesabını silmeyi tercih edip daha fazla bilgi almak isteyenlerin Yardım Merkezi’ni ziyaret etmeleri de bildirildi.

Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler (üçüncü taraftan sağlanır), kullanıcı şikayetleri (üçüncü taraftan sağlanır), WhatsApp’taki işletmeler (üçüncü taraftan sağlanır), üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları (üçüncü taraftan sağlanır), üçüncü taraf hizmetleri (üçüncü taraftan sağlanır).

Elde edilen veriler nasıl kullanılacak?

Yan hizmetlerde, emniyet güvenlik ve bütünlükte, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimlerde ve kurumsal etkileşimlerde kullanılacak.