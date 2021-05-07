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WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman?

Dünya üzerinde en çok tercih edilen iletişim uygulaması olarak bilinen WhatsApp yakın bir zamanda getirdiği gizlilik sözleşmesi nedeniyle kullanıcıları tarafından oldukça fazla tepki almıştı. Ardından geri adım atarak kullanıcılarına sözleşmeyi ertelendiğini bildirmişti. Bu doğrultuda bakıldığında sözleşmenin son bulacağı tarih 15 Mayıs olarak gözükmektedir. Bakıldığında az bir zaman kaldığını gören kullanıcılar sürecin devam edip etmediği yönünde araştırmaya başladılar. Akıllarda kalan WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman? Sorularına haberimizin içeriğinde sizler için yanıtladı. İşte detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 17:00
WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman?
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Öncelikle belirtmek isteriz ki WhatsApp’ın bu durum facebook tarafından satın alındığı için artık sebep doğurmaktadır. İlk zamanda meydana gelen tepkiye insanlar hala tepkili fakat bu sözleşme dahilinde yer alan durumlara bakıldığında WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı sürecin bitimine az bir zaman kaldı.

Whatsapp’ta son durum ne oldu?

WhatsApp Sözleşmesini kabul etmeyecek vatandaşlar için sorunlar meydana gelmesi muhtemeldir.

  • 15 Mayıs sonrasında uygulamaya erişim sağlayamayacak.
  • Devamında görüntüleye bilinecek fakat gelmekte olan aramalara ve mesajlara yanıt veremeyecek.
  • 120 gün içinde aktifliği yitirilmiş olan WhatsApp’ınızı tekrar alabilme şansınız var olacak vaka sürecin bitiminde bilgileriniz ve mesajlarınız kaybolacaktır.
  • 120 gün sonunda uygulamayı kullanmakta olan kişinin kabul etmediği taktirde hesabı tamamen silinecektir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilikSözleşmesiFacebook15mayıs
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