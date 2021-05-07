WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman?

Öncelikle belirtmek isteriz ki WhatsApp’ın bu durum facebook tarafından satın alındığı için artık sebep doğurmaktadır. İlk zamanda meydana gelen tepkiye insanlar hala tepkili fakat bu sözleşme dahilinde yer alan durumlara bakıldığında WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı sürecin bitimine az bir zaman kaldı.

Whatsapp’ta son durum ne oldu?

15 Mayıs sonrasında uygulamaya erişim sağlayamayacak.

Devamında görüntüleye bilinecek fakat gelmekte olan aramalara ve mesajlara yanıt veremeyecek.

120 gün içinde aktifliği yitirilmiş olan WhatsApp’ınızı tekrar alabilme şansınız var olacak vaka sürecin bitiminde bilgileriniz ve mesajlarınız kaybolacaktır.

120 gün sonunda uygulamayı kullanmakta olan kişinin kabul etmediği taktirde hesabı tamamen silinecektir.

WhatsApp Sözleşmesini kabul etmeyecek vatandaşlar için sorunlar meydana gelmesi muhtemeldir.