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WhatsApp kalıcı silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp tamamen kalıcı hesap kapatma ve silme

WhatsApp kullanan kişiler WhatsApp silinince hesabında silineceğini düşündü fakat uygulama silinince bilgiler silinmiyor sadece uygulama silinmiş oluyor. Peki WhatsApp uygulamasında hesap silme işlemi nasıl gerçekleştirilir. İşte detaylar...

12 Ocak 2021 Salı 23:23
WhatsApp kalıcı silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp tamamen kalıcı hesap kapatma ve silme
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WhatsApp uygulaması gizlilik sözleşmesi gündeme gelince birçok kişi tarafından silinmeye başlandı. Uygulamayı kullanan kişiler WhatsApp silinince hesabında silineceğini düşündüğü fakat uygulama silinince bilgiler silinmiyor sadece uygulama silinmiş oluyor. Peki WhatsApp uygulamasında hesap silme işlemi nasıl gerçekleştirilir. İşte detaylar...

WhatsApp hesabı nasıl silinir?

WhatsApp uygulamasına girin

Sağ üst tarafta bulunan üç noktaya basın

Ayarlar bölümünü seçin

Ve son olarak hesap bölümünü seçtikten sonra en alt kısımda hesabımı sil seçeneğini göreceksiniz buradan hesabınızı silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabımı sil bölümünü seçtikten sonra size cep telefonunuza doğrulama kodu gelecek ve o doğrulama kodu ile hesabınız tamamen silinecektir.

WhatsApp uygulaması 8 Şubat 2021 tarihine kadar anlaşma süresi vermektedir. Eğer tarihe kadar anlaşmayı kabul ediyorsanız onaylayarak devam edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.01.2021 23:23
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppHesap SilmeUygulama
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