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WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?

WhatsApp kullanıcı sözleşmesi uzun bir aradan sonra ülkemizde tekrar gündem oldu. Gündem olmasının nedeni ise uzatılan kullanıcı sözleşmesinin 15 Mayıs'ta bitiyor olması. WhatsApp kullanıcı sözleşmesi nasıl iptal edilir sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Kabul edilen WhatsApp kullanıcı sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp kullanıcı sözleşmesi nedir? İşte ayrıntılar.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:42
WhatsApp kabul edilen gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir?
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Aylar önce gündemimizde olan ve çeşitli protestolara neden olan WhatsApp kullanıcı sözleşmesi çıkan tartışmalardan sonra WhatsApp 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Ve nihayet uzatılan tarih geldi çattı. Sözleşmeyi kabul edenler şimdi ise sözleşmenin nasıl iptal edileceğini merak ediyor. 

WhatsApp’ın getirdiği yeni Gizlilik kuralı “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” başlığı altında ilan edildi.

“Facebook Şirketlerinin bir yazılımı olan WhatsApp uygulaması, diğer Facebook işletmelerinden bilgi akışı sağlanır ve bu işletmelerle bilgi alışverişinde bulunur” ifadesi net bir şekilde sözleşmeye konuldu.

Getirilen yeni kaideye göre paylaşılan bilgiler ilgili Facebook şirketleri tarafından kullanılır ifadesine de ayrıca sözleşmede yer verildi. Kısacası ben sizin bilgilerinizi herkesle paylaşırım dedi WhatsApp.

Bu sözleşme yenilenmesini de WhatsApp bazı amaçlarına bağladı ve şu açıklamaları yaptı ve kullanıcılarına duyurdu.

WhatsApp yaptığı açıklamada altyapı ve dağıtım mekanizmasının daha işler hale getirmek istediğini ve ve sunulan hizmetlerin nasıl kullanıldığını idrak etmek istediklerini belirtti. WhatsApp ayrıca güvenliği ve bütünlüğü artırarak kötüye kullanımın önüne geçmek istediklerininde altını çizdi.

Reklamlar ve verilen teklifleri iyi gözlemlemek ve satın almalardaki hareketliliğe bakmak için bu sözleşmeyi sunduklarını ifade ede WhatsApp kullanma deneyimini geliştirmek istediklerini ifade etti.

WhatsApp ile başka Facebbok şirketleri ile kullanım deneyimini etkin hale getirmek olduğunu da açıklayan WhatsApp diğer şirket üzerinden de sohbet etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Yıların uygulaması Facebook'un kaybolan popüleritesinin geri kazanmak için WhatsApp sözleşmesi yeniden düzenlendi. “Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz.”

Gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'a kadar kabul etmeniz gerekiyor. Bu tarihe kadar bu sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacaklar. WhatsApp Facebook tarafından dev bir satın alma ile şirket bünyesine geçirildi. Tam 19 milyar dolar para ödenerek bu işlem gerçekleştirildi. Facebook bununla da sınırlı kalmayıp ınstagram uygulamasını da bünyesine 1 milyar dolarlık satın almayla geçirdi.

Sözleşmeyi kabul ettikten sonra herhangi bir şekilde geri dönüş yapılamıyor. Sözleşmeyi iptal et butonu yok.

Yeni getirilen WhatsApp güncellemesi ile beraber hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılae ve durum bilgisi işlem ödeme verileri, konum bilgileri ve çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı gibi önemli bilgilere güncelleme geliyor. Sözleşmeyi eğer ki kabul ederseniz bu gibi bilgiler diğer Facebook şirketleri ile paylaşılacak.

Sözleşmeyi kabul etmemeniz durumunda ise bu popüler uygulama hiçbir şekilde kullanılamayacak.

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:42
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WhatsApp Kullanıcı Sözleşmesi Nasıl Iptal EdilirWhatsApp
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