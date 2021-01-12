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Whatsapp izin verdim mi, sözleşmeyi onayladım mı, nasıl anlarım?

WhatsApp’ın 2021 yılında değiştirdiği gizlilik sözleşmesi tartışmalara neden oldu. Gizlilik sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım? ve Sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim? gibi soruları araştıran kullanıcılar için tüm soruların cevapları ve daha fazla bilgi haberimizde yer almaktadır.

12 Ocak 2021 Salı 14:24
Whatsapp izin verdim mi, sözleşmeyi onayladım mı, nasıl anlarım?
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WhatsApp’ın 2021 yılında değiştirdiği gizlilik sözleşmesi tartışmalara konu olurken vatandaşların bu sözleşmeyi kabul etmemeleri halinde bir daha WhatsApp’ı kullanamaz hale gelecekler. Vatandaşlar gizlilik sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım? Sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim? ve sözleşmeyi kabul etmeli miyim kabul edersem ne olur? gibi soruları araştırmaya başlarken bilgilerin Facebook üzerinden paylaşılacak olması insanları tedirgin etmeye başladı. Çoğu WhatsApp kullanıcısı sözleşmeyi okumadan kabul ederken, birçok kullanıcı ise bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım?

Gizlilik sözleşmesi WhatsApp kullanıcılarının karşısına ekstra bir sayfa olarak çıkmaktadır. Çıkan bu sayfada sözleşmeyi kabul et veya ret etme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneklerden hangisini tercih edeceğiniz sizin izninize kalmıştır. Sizin izniniz olmadan sözleşme kabul edilemez veya ret edilemezdir. Sözleşmeyi kabul etmeniz durumunda WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz fakat sözleşmesi ret ederseniz 8 Şubat itibari ile WhatsApp uygulamasını kullanmaz hale gelirsiniz. Sözleşmeyi kabul edenler ve iptal etmek isteyenler için ise şu an iptal etme seçeneği bulunmamaktadır. 



Son Güncelleme: 12.01.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsApp Gizlilik Sözleşmesi
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