Whatsapp izin verdim mi, sözleşmeyi onayladım mı, nasıl anlarım?

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edip etmediğimi nasıl anlarım?
Gizlilik sözleşmesi WhatsApp kullanıcılarının karşısına ekstra bir sayfa olarak çıkmaktadır. Çıkan bu sayfada sözleşmeyi kabul et veya ret etme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçeneklerden hangisini tercih edeceğiniz sizin izninize kalmıştır. Sizin izniniz olmadan sözleşme kabul edilemez veya ret edilemezdir. Sözleşmeyi kabul etmeniz durumunda WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz fakat sözleşmesi ret ederseniz 8 Şubat itibari ile WhatsApp uygulamasını kullanmaz hale gelirsiniz. Sözleşmeyi kabul edenler ve iptal etmek isteyenler için ise şu an iptal etme seçeneği bulunmamaktadır.
Son Güncelleme: 12.01.2021 14:24