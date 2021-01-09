Whatsapp internetsiz kullanılır mı, nasıl kullanılır?

Her an mesajlaşmak günümüzde oldukça büyük bir yere sahiptir. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp intenetsiz olarak da kullanılabilmektedir. İntenetin olmadığı yerden Whatsappla mesajlaşamam derdi de ortadan kalkmaktadır. Whatsaap’ın intenetsiz olarak kullanılması için uygulanması gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır.

Whatsapp Nasıl İntenetsiz Kullanılır?

İnteneti olmayan ya da çevresinde ağ bağlantısı bulunmayan kişilerin Whatsapp’a intenet bulunmadan girmesinin bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler Android ve IOS işletim sistemli telefonlar için farklı olarak uygulanmaktadır.

Android için Whatsapp Nasıl İntenetsiz Kullanılır?

Android telefonlardan Whatsapp’ın intenetsiz kullanılı için önce Ayarlar menüsüne girilmelidir. Ayarlardan Bağlantılar ve Mobil Ağlar menüsünü izleyerek ekle butonuna tıklayın burada isim yerine Whatsapp APN, Proxy bölümüne 127.0.01 ve bağlantı noktasına ise 8080 sayılarını tuşlayın. Erişim noktası ismi olarak ise Whatsapp’ı seçin.

Tüm hatlardan yapılabilen bu işlemle intenetsiz olarak uygulamayı kullanmanız mümkündür. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta şudur ki intenetsiz olarak kullandığınız Whatsapp kullanımları faturanıza yansıyacaktırç

Bluetooth Messenger ile İntenetsiz Whatsapp Nasıl Kullanılır?

Bluetooth Messenger uygulamasını indirerek çevrenizde bu uygulamaya sahip olan kişilerle mesajlaşmanız mümkündür. Bu uygulama ile intenetsiz olarak mesajlaşılabilmesi için konuşacağınız kişinin çok uzakta olmaması gerekmektedir. Bluetooth Messenger Google üzerinden indirilebilen bir uygulamadır ve telefonlardaki uygulama marketlerde bulunmamaktadır. Ayrıca Bluetooth Messenger Whatsapp ile bağlantısı olmayan ayrı bir mesajlaşma uygulamasıdır.