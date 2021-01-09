İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...

Whatsapp internetsiz kullanılır mı, nasıl kullanılır?

İnterneti olmayan kişiler Whatsapp'ı internet olmadan kullanmanın yöntemlerini merak etmektedir. İnternet olmadan internet ayarlarında yapılan değişilikler ile whatsappı internetsiz olarak kullanmak mümkündür.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:12
Whatsapp internetsiz kullanılır mı, nasıl kullanılır?
Takip Et:

Her an mesajlaşmak günümüzde oldukça büyük bir yere sahiptir. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp intenetsiz olarak da kullanılabilmektedir. İntenetin olmadığı yerden Whatsappla mesajlaşamam derdi de ortadan kalkmaktadır. Whatsaap’ın intenetsiz olarak kullanılması için uygulanması gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır.

Whatsapp Nasıl İntenetsiz Kullanılır?

İnteneti olmayan ya da çevresinde ağ bağlantısı bulunmayan kişilerin Whatsapp’a intenet bulunmadan girmesinin bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler Android ve IOS işletim sistemli telefonlar için farklı olarak uygulanmaktadır.

Android için Whatsapp Nasıl İntenetsiz Kullanılır?

Android telefonlardan Whatsapp’ın intenetsiz kullanılı için önce Ayarlar menüsüne girilmelidir. Ayarlardan Bağlantılar ve Mobil Ağlar menüsünü izleyerek ekle butonuna tıklayın burada isim yerine Whatsapp APN, Proxy bölümüne 127.0.01 ve bağlantı noktasına ise 8080 sayılarını tuşlayın. Erişim noktası ismi olarak ise Whatsapp’ı seçin.

Tüm hatlardan yapılabilen bu işlemle intenetsiz olarak uygulamayı kullanmanız mümkündür. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta şudur ki intenetsiz olarak kullandığınız Whatsapp kullanımları faturanıza yansıyacaktırç

Bluetooth Messenger ile İntenetsiz Whatsapp Nasıl Kullanılır?

Bluetooth Messenger uygulamasını indirerek çevrenizde bu uygulamaya sahip olan kişilerle mesajlaşmanız mümkündür. Bu uygulama ile intenetsiz olarak mesajlaşılabilmesi için konuşacağınız kişinin çok uzakta olmaması gerekmektedir. Bluetooth Messenger Google üzerinden indirilebilen bir uygulamadır ve telefonlardaki uygulama marketlerde bulunmamaktadır. Ayrıca Bluetooth Messenger Whatsapp ile bağlantısı olmayan ayrı bir mesajlaşma uygulamasıdır.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppInternetsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?
Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?
Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar
Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?
League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?
TikTok'tan flaş Türkiye kararı
TikTok'tan flaş Türkiye kararı

Popüler Haberler

Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? ÇGHB 2 yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Garanti BBVA IBAN no sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Mehmet Özer ile Mutfakta programı bu haftaki konukları 31 Ekim 2020
Rüyada radyo görmek nedir? Rüyada radyo görmenin anlamı, tabiri nedir?
Rüyada koronavirüs olduğunu görmenin anlamı nedir, nasıl yorumlanır?
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Altın ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 10 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün kimin maçı var? TV 10 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ocak 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.