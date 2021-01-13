WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı

WhatsApp tarafından kullanıcılara zorunlu tutulan yeni hazırladığı gizlilik sözleşmesi gündemin en önemli konusuyken, uygulama bir hata daha yaptı ve kullanıcılara ait özel mesajlarını Google'a sızdırdı. Arama motoru Google'da arama yapan kullanıcılar özel ve gizli tutulan grup sohbetlerine erişim sağlanabildiğini tespit ettiler.
Birçok kullanıcının tepkisini çeken bu olay karşısında WhatsApp bir açıklama yaparak sorunun çözüldüğünü bildirirken, geçtiğimiz yıl da buna benzer bir sorunun çıkması uygulamadaki güvenlik açığının ne derece güvenilir olduğunu tekrar düşündürüyor.
Son Güncelleme: 13.01.2021 11:25