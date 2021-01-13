WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı

WhatsApp tarafından kullanıcılara zorunlu tutulan yeni hazırladığı gizlilik sözleşmesi gündemin en önemli konusuyken, uygulama bir hata daha yaptı ve kullanıcılara ait özel mesajlarını Google'a sızdırdı. Arama motoru Google'da arama yapan kullanıcılar özel ve gizli tutulan grup sohbetlerine erişim sağlanabildiğini tespit ettiler.

Gadgets 360 tarafından fark edilen bir hata WhatsApp'ta yapılan sohbetlerin Google arama motoruna indekslenmesine neden oldu. Söz konusu erişim gruplara katılma linklerini'da görünmesiyle özel WhatsApp gruplarının sohbetlerine erişim sağlanabileceği durumunu ortaya koyuyor. Yani kişiler linlkere tıklayarak özel olması gereken gruplara katılarak sohbetlere dahil olabiliyor.

Birçok kullanıcının tepkisini çeken bu olay karşısında WhatsApp bir açıklama yaparak sorunun çözüldüğünü bildirirken, geçtiğimiz yıl da buna benzer bir sorunun çıkması uygulamadaki güvenlik açığının ne derece güvenilir olduğunu tekrar düşündürüyor.