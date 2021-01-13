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WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
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WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı

Mesajlaşma platformu WhatsApp, bir skandala imza attı. Zorunlu güncelleme kararı ile son günlerin en çok konuşulan uygulaması WhasApp'ın kullanıcılara ait özel mesajları Google'a sızdırdığı ortaya çıktı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:25
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
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WhatsApp tarafından kullanıcılara zorunlu tutulan yeni hazırladığı gizlilik sözleşmesi gündemin en önemli konusuyken, uygulama bir hata daha yaptı ve kullanıcılara ait özel mesajlarını Google'a sızdırdı. Arama motoru Google'da arama yapan kullanıcılar özel ve gizli tutulan grup sohbetlerine erişim sağlanabildiğini tespit ettiler.

Gadgets 360 tarafından fark edilen bir hata WhatsApp'ta yapılan sohbetlerin Google arama motoruna  indekslenmesine neden oldu. Söz konusu erişim gruplara katılma linklerini Goggle'da görünmesiyle özel WhatsApp gruplarının sohbetlerine erişim sağlanabileceği durumunu ortaya koyuyor. Yani kişiler linlkere tıklayarak özel olması gereken gruplara katılarak sohbetlere dahil olabiliyor.

Birçok kullanıcının tepkisini çeken bu olay karşısında WhatsApp bir açıklama yaparak sorunun çözüldüğünü bildirirken, geçtiğimiz yıl da buna benzer bir sorunun çıkması uygulamadaki güvenlik açığının ne derece güvenilir olduğunu tekrar düşündürüyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGoggleSohbet SızmaGüvenlik AçığıGizlilik Sözleşmesi
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