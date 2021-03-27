WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma platformu Whatsapp'ın yeni bir güncellemesinin kısa sürede geleceği öğrenildi. Yeni güncellemede ise intenet olmadan uygulamanın kullanılabileceği belirtildi.

İletişimde çok önemli bir adım atmaya hazırlanan WhatsApp'ın tarayıcıda kullanılan versiyonu 'WhatsApp Web' için yeni bir güncelleme hazırlanıyor. İntenetiniz kesilmesiyle birlikte Web sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kullanıcı taleplerini dikkate alan şirket bu konu hakkında çalışmalara başladı. Henüz test sürümünün üzerinde çalışan yeni özellikte artık telefonunuzda intenetinin olmaza bile WhatsApp'tan iletişimin devam edeceği ifade edildi.