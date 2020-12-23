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WhatsApp hangi telefonlarda çalışmıyor? Whatsapp'ın çalışmadığı güncel telefon modelleri listesi

Dünyanın çoğunlukla tercih ettiği iletişimi sağlamak amacıyla kullanıldığı WhatsApp artık her telefonda çalışmayacak mı? Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak?

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:30
WhatsApp hangi telefonlarda çalışmıyor? Whatsapp'ın çalışmadığı güncel telefon modelleri listesi
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WhasApp’tan gelen açıklama ile bazı telefon kullanıcılarını üzecek haber.  Daha çok akıllı telefonlar için geliştirilen mesajlaşma, arama ve paylaşım uygulaması olan WhatsApp kendini sürekli yenileyerek dünyada herkesin kullandığı mesaj uygulaması olarak her zaman ön sıralarda yer alıyor. iOS ve Android telefonlar için kendini yenileyerek güncelleme sağlayan uygulama artık 4.0.3 sürümün altında olan telefonlar için artık çalışmayacak.

WhatsApp facebook’a bağlı olan bir sürüm.  Verilen kararın ardından mobil uygulamalarını güncel tutmamız gerektiği anlaşılmaktadır. Eski telefonlarda bu güncellemeleri yapmak pek mümkün olmamaktadır.

WhatsApp’ın 2021 yılı ile artık kullanımını devam ettirmeyen Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2

 iOS cihazları için: iPhone 4



Son Güncelleme: 23.12.2020 14:30
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppAndroidIOS
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