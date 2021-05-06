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WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman?

Whatsaap tarafından Şubat ayında sunulan yeni gizlilik sözleşmesi merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kullanıcı, Whatsaap gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? Whatsaap gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman? sorularını araştırıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:54
WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman?
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Facebook’un sahibi Mark Zückerberg tarafından satın alındıktan sonra Whatsaap yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcılara sunmuştu. Gizlilik sözleşmesi kapsamında onaylamayanların hesaplarının iptal edileceği açıklamaları büyük tepkilere neden olmuştu.

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte pek çok kişi Whatsaap tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesinin son gününün ne zaman olduğu araştırılıyor. Whatsaap tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte sözleşmenin son onay tarihi 15 Mayıs’a ertelendi.

Sözleşme onaylanmazsa ne olur?

Whatsaap tarafından Şubat ayında düzenlenen yeni güncelleme kapsamında 15  Mayıs’a kadar gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesapları dondurulacak. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilirken uygulamaya giriş yapamayacak.

Sözleşmeyi reddeden ancak Whatsaap kullanmak isteyen kullanıcılar için 120 gün süre ile uygulamada sözleşmeyi kabul ederek kullanıma devam etme şansı sunulacak.

120 günlük süre içerisinde sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesapları kalıcı olarak silinecek.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:54
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