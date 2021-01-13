WhatsApp gizlilik sözleşmesini nasıl iptal ederim?

WhatsApp Gizlik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Nedir?

Günlerdir herkesin aklında soru işaretleri bırakan WhatsApp uygulaması yeni aldığı kararla gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitti. WhatsApp kullanıcıları bu gizlilik sözleşmesini isteyerek ya da yanlışlıkla kabul etmelerinden dolayı bu sözleşmeyi nasıl iptal edeceklerini merakla araştırıyorlar.

8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkeleri kapsamında WhatsApp’ın artık Facebook ile rahat bir şekilde veri alışverişi yapabileceği herkesin gözlerinin önüne serildi.

Bu veri paylaşımını kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacağı iddiaları ortalarda dolaşırken, sosyal medya araştırmacıları da bu konu hakkında gerekli bütün bilgileri kullanıcılarla paylaşmaya başladı. Yeni gelen güncellemeyle herkesin tepki yağmuruna tutulan WhatsApp, Elon Musk’ın WhatsApp’a karşılık önermiş olduğu Signal uygulaması, Telegram Messenger ve bir diğer altenatif uygulama olan yerli uygulama BİP, altenatif uygulamalar arasında yer aldı.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Nedir?

WhatsApp uygulamasını kullanan herkes gizlilik sözleşmesinin ne olduğunu ve kendilerine ne tür bir zararı olacağını merakla araştırıyorlar.

WhatsApp uygulaması 8 Şubat 2021 itibariyle yürürlüğe sokacağı yeni gizlilik ilkelerini herkesle paylaştı. WhatsApp uygulamasının sahibi olan şirket sitesinde yaptığı açıklamalarda, uygulamanın artık Facebook uygulamasıyla rahatça veri alışverişi yapabileceğini belirtti. Herkes bu sözleşmeyi nasıl iptal edeceğini merakla araştırıyor.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

WhatsApp kullanım koşullarında değişikliğe giderek, kullanıcılarının verilerinin direkt olarak Facebook ile paylaşılmasını isteyerek herkes tarafında büyük bir endişe ve tepkiye neden oldu. Bu koşulları onaylayan kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp uygulamasına belirtilen tarihten itibaren erişim sağlayamayacaklar. Sözleşmenin kabulü, iptal edilmesi gibi durumlar konusunda uygulamada aktif olarak gelen bir buton yer almıyor.