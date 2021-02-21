Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Bir süre önce dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp tarafından kullanıcılarına sunulan gizlilik sözleşmesi politikası vatandaşlarımızın gündeminde birinci sırada yer alıyor. Yeni gizlilik politikası kapsamında kullanıcılarına evet ya da hayır butonunu çıkaran WhatsApp bu politikanın içeriğinde kullanıcıların gizlilik bilgilerini başka şirketlerle paylaşma imkanı veriyor. Dolayısıyla WhatsApp kullanıcıları bu sözleşmeden dolayı WhatsApp kullanmayı bırakmış ve eleştirmişti binlerce WhatsApp kullanıcısı Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmıştı. Vatandaşlarımız WhatsApp sözleşmesinin nasıl iptal edileceğini, WhatsApp sözleşmesini kabul edilmemesi halinde ne olacağını merak ediyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Ancak kullanıcılar WhatsApp’ın son günlerde dayattığı yeni gizlilik politikasını eleştirmeye başladı. Bundan dolayı milyonlarca insan WhatsApp’ın dışındaki altenatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladı. Kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nedir diye intenet üzerinde araştırmalar yaparken gizliliği ortadan kaldıran WhatsApp sözleşmesinin neyi kapsadığını merak ediyor. Gizlilik sözleşmesine göre WhatsApp kullanıcıların bilgilerini Facebook ile paylaşacağını belirten bir sözleşme ortaya koydu ve kullanıcıların bu sözleşmeyi onaylayıp onaylamayacağını onların tercihine bıraktı. Ancak birçok kişi yanlışlıkla sözleşmeyi onaylayarak pişmanlık duymaya başladı.

2021 yılının başlarında kullanıcılarına yeni gizlilik sözleşmesini dayatan WhatsApp, bu sözleşmenin 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Bu yeni gizlilik sözleşmesinden dolayı dünya genelinde milyonlarca kullanıcı büyük bir telaşa kapıldı ve WhatsApp‘ı eleştirmeye başladı. WhatsApp’ın kendi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 8 Şubat 2021 tarihinden sonra WhatsApp kullanıcılarının tüm bilgilerini Facebook ve alışveriş siteleri ile paylaşacağını duyurmuştu ve sözleşmenin zorunlu bir hale geleceğini ifade etmişti. Ayrıca bu sözleşmeyi Kabul etmeyen kullanıcılar artık WhatsApp kullanamayacaktı. Yani WhatsApp kullanmak isteyen her insan WhatsApp’ın zorla kullanıcılara dayattıĞI bu yeni gizlilik sözleşmesini onaylamak zorunda kalıyor. Yani WhatsApp kullanmak istiyorsanız bu sözleşmeyi kabul etmelisiniz. Eğer kabul etmezseniz bir daha WhatsApp kullanamayacaksınız.

Hal böyle olunca kullanıcılar WhatsApp’ın hangi bilgileri karşı tarafla paylaşacağını merak etmeye başladı. Buna göre WhatsApp’ın şu bilgileri karşı tarafa ileteceğim açıklandı. Kullanıcıların şikayetleri WhatsApp‘ta bulunan işletmeler üçüncü taraflara hizmet sağlayan firmalar hesaplarınızın bilgileri mesajlaşmalarınız paylaştığınız bağlantılar kullanımlarınız ve kayıt bilgileriniz cihazımız ve cihazınıza bağlantı bilgileri bulunduğunuz konumların bilgileri çerezler durum bilgileri yaptığınız işlemler ve ödeme bilgileriniz müşteri destekleri ve diğer iletişim bilgileriniz başkalarının sizin Hakkınızda yaptığı yorumlar ve bilgiler üçüncü taraf aldığınız hizmetler bu verileri nasıl kullanıldığı aldığınız yer hizmetler güvenlik bütünlük ve emniyet konuları Facebook’ta bulunan şirket bilgileri ve yaptığınız kurumsal etkileşimler karşı tarafla paylaşılacak.

Hal böyle olunca kullanıcılar WhatsApp sözleşmesini nasıl iptal edeceğini merak ediyor. Çünkü bu sözleşmeyi yanlışlıkla onaylayan milyonlarca insan var. Yapılan bu sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcı bilgilerini doğrudan Facebook ile paylaşma kararı almıştı. 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren kullanıcı bilgileri Facebook‘la paylaşılacak eğer bu sözleşmeyi kabul etmezseniz hesabınızı silme uyarısı veriyorlar. Kullanıcılar WhatsApp sözleşmesini nasıl iptal edeceğini intenet üzerinden araştırmaya başladı. Ancak şunu belirtmek isteriz ki WhatsApp bu sözleşmeyi onaylayanlar için sözleşme iptal butonu veya seçimini henüz uygulamaya sokmadı muhtemelen böyle bir uygulama yürürlüğe konulmayacak.

WhatsApp sözleşmesini hala kabul etmeyen kullanıcılar ise WhatsApp sözleşmesini kabul etmezsem ne olur sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden araştırıyor. Bu konuya da açıklık getirecek olursak WhatsApp sözleşmesini onaylamayan insanlar artık hesaplarını kullanamayacak. WhatsApp tarafından ifade edilen hususlar arasında bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin bir daha hesaplarına erişim yapamayacağı açıklanmıştı. Yani bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar artık mesaj yaşamayacak video gönderemeyecek fotoğraf gönderemeyecek ve hiç kimseyi görüntülü veya normal olarak arayamayacak, dolayısıyla hesabı kullanmanın da bir anlamı kalmayacak.

Dünya genelinde milyonlarca insan WhatsApp’ın zorlada yapmış olduğu bu sözleşmeye karşı çıkarak büyük bir protesto gösterisinde bulundu. Sosyal medyada örgütlenen insanlar bir araya gelerek WhatsApp’ın bu yeni gizlilik sözleşmesini yoğun bir şekilde eleştirmeye başladı. Ülkemizde de WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen ve zorla dayatılan bu sözleşmenin doğru olmadığını söyleyen milyonlarca insan var. Ayrıca bu insanlar artık WhatsApp’ı kullanmanın bir anlamı olmadığını farklı mesajlaşma uygulamalarına geçmedim daha doğru olacağını söylüyorlar.

Bizler de insanlara zorla dayatılan bu yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesinin doğru olmadığını, insanların tüm bilgilerini özel ve gizli kalması gerektiğini dile getirmek istiyoruz. Sırf alışveriş uğruna insanların bilgilerinin bu şekilde paylaşılması gerçekten hiç doğru değil. Dolayısıyla sizde bilgilerinizi korumak istiyorsanız Telegram, İMO ve yerli BİP gibi uygulamalara geçiş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu uygulamalar şu an için WhatsApp’a göre daha güvenli bir liman konumunda yer almaktadır.