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WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?

Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zorunlu yeni sözleşmesi için verilen sürenin sonuna gelindi. Sözleşmeyi kabul etmeyen vatandaşlar WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Konu hakkında WhatsApp platformundan son dakika açıklaması geldi. İşte WhatsApp sözleşmesi hakkında merak edilenler

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:21
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
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Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, Türkiye kullanıcılarına zorunlu sözleşme dayattı. Belirli bir süre veren uygulama 15 Mayıs tarihini gösterirken verilen sürenin sonuna gelindi. Kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesi ile tepkilerin odak noktası olan uygulama ileri bir tarihe erteleyerek durumu düzeltmeye çalıştı. Uygulamayı kullanan kişilere reddetme imkânı sunmayan WhatsApp, sürenin son bulması ile uygulamada ilk aşamada büyük değişimler olmayacak.  Kullanıcılar uygulamayı normal kullanmaya devam edecek fakat ilerleyen süreçlerde kısıtlamalar ile karşı karşıya kalacak.

Sözleşmeyi onaylamayan kişiler sabit kalırken ilk kısıtlamada sohbet ve kişi listelerine erişim engeli konacak. Mesaj ve çağrı alacak fakat kişi listesine ulaşamayacak. İlerleyen zamanlarda sözleşme hala kabul edilmediyse mesaj gönderemeyecek ve sesli görüntü çağrı yapamayacak.

WhatsApp’tan son dakika açıklaması geldi. Uygulama "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
15 MayısWhatsAppSözleşmeKısıtlamaHesap
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