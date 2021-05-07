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WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesabı kapanacak mı, ne olacak?

WhatsApp, gizlilik sözleşmesiyle ilgili olarak ülkemizde bir dönem en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. WhatsApp'ın sözleşmeyi onaylamak için verdiği ek sürenin dolmasına az kaldı. Bu nedenle pek çok kullanıcı, Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmedikleri takdirde neler olacağını araştırmaya başladı. 'WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesabı ne olacak?' sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:41
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesabı kapanacak mı, ne olacak?
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WhatsApp, yeni veri politikası sebebiyle gizlilik sözleşmesindeki güncellemesi geçtiğimiz Şubat ayında büyük tepkiler toplamış ve pek çok kullanıcı diğer mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmıştı. Bu tepkilerin sonrasında WhatsApp, gizlilik sözleşmesinin tarihini ertelemiş ve son gün olarak 15 Mayıs tarihini açıklamıştı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

WhatsApp’ın Şubat ayı içerisinde kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesi için zaman daralıyor. 15 Mayıs tarihine kadar sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları kısıtlanacak.

Yeni sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların belli bir zaman süresince hesaplarına gelen mesaj ve aramaları sadece bildirim olarak görebilecek. Fakat bu bildirimleri okuma veya cevaplama yapılamayacak.

Sözleşmeye onay vermeyen kullanıcıların hesapları 120 gün pasif olacak ve bu zaman içinde kullanıcılar isterlerse sözleşmeyi kabul edebilecekler. Bu sürenin sonundan sözleşmeye onay vermeyen kullanıcıların hesapları silinecek.

WhatsApp kullananlardan hangi verileri topluyor?

WhatsApp, 2014 senesinde Facebook tarafından alınmasından bu yana pek çok yeni özellik eklenmiştir. Uygulamadan para kazanmaktan zorlanmaya başlayan Facebook, gizlilik sözleşmesi sayesinde WhatsApp kullanıcılarının hesap bilgileri, mesajları, işlem ve ödeme verileri, konumları, bağlantıları ve kayıt bilgilerini toplayabiiiyor.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:41
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WhatsAppWhatsApp Gizlilik Sözleşmesi
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