WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nedir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşmak için izin istiyor?

Whasapp gizlilik sözleşmesine geri sayım

Alınan bu karar üzerine birçok kişi tepki amaçlı başka uygulamalara geçiş yapmıştı. Bu tepkilerden sonra Whatsapp vatandaşlara düşünmeleri için süre vererek bu güncellemeyi 15 Mayıs tarihine erteledi. Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler için uygulama tarafından açıklama geldi.

Yapılan haberlere göre; Whatsapp içerisinden paylaşım yapılacak durum özelliği önümüzde ki günlerde güncellemeler sayesinde daha farklı içerik yer alacak. Bunun için Whatsapp kullanıcıları için gerekli metin yayınlanacak. Ve gelen en son haber ise güncelle yapmayanların bu uygulamadan yararlanamayacakları oldu.

Whatsapp uygulamasının çıkarmış olduğu bu sözleşme diğer uygulamaların işine yarayan cinsten olarak kendilerinin mesajları erişemediklerini söylediler. Bunun üzerine Whatsapp ‘’Kullanılan sohbet uygulaması uçtan uca şifreleme özelliği sunmuyorsa mesajlara erişim sağlıyordur. Bizim uygulamamız da her zaman mesajlar uçtan uca şifrelidir. Asla mesajları okuma söz konusu değildir ‘’ diyerek açıklama yapıldı.

Whatsapp gizlilik sözleşmesini yenilemeyenlere ne olacak?

15 Mayıs tarihine ertelenen sözleşmenin yakınlaşması ile kullanıcılara bildirim mesajları ve aramaları gelecek. Belirlenen zaman içerisinde sözleşmeyi kabul etmeyenler ise uygulamaya giriş yapmayacak hale gelecektir. Hiçbir şekilde mesajlaşmak söz konusu değildir.

Fakat Whatsapp tarafından sunulan imkan ise 120 gün içerisinde sözleşmeyi kabul edip tekrar uygulamayı kullanır hale gelecektir. Eğer bu tanılan 120 gün içerisinde herhangi bir kabul etme olmazsa hesap otomatik şekilde silinecektir.

Bu durum da ise eğer yedekleme işlemi yapmadıysanız bütün mesajlaşma ve medyanın silineceği duyuruldu. Eğer sözleşmeyi kabul etmeyecekseniz Whatsappı yedeklemeniz öneriliyor.

Uygulama tarafından yöneltilen sözleşme birçok kişiyi başka uygulamalara gitmesine neden oldu. Bu uygulamalar ise Bip, Telegram ve Signal gibi platformlara yoğun talep oldu. Bu kayıplar sonrasında Whatsapp tarafından gelen açıklama da ise bizi yanlış anladınız ifadeleri kullanılması işe yaramadığı görüldü. Bütün bu durumlar yüzünden 15 Mayıs’a ertelenen sözleşme tarihi önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacak. 120 gün süre tanılan zaman sarfında vatandaşları seçimleri doğrultusunda Whatsaptan gelecek açıklama merak ediliyor.