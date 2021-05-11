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WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan mesajlaşma platformu Whatsapp geçtiğimiz aylarda yayınladığı sözleşme ile büyük tepkiler almış ve pek çok kullanıcısını kaybetmişti. Gelen tepkiler üzerine sözleşmede yeni düzenlemelere giden ve kısıtlama uygulamaya karar veren şirket,WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak? işte merakla beklenen soruların yanıtı...

11 Mayıs 2021 Salı 15:51
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere hangi kısıtlamaları uygulayacak? Whatsapp kısıtlamaları ne zaman başlayacak?
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp geçtiğimiz aylarda yayınladığı gizlilik sözleşmesi sonrası kullanıcılardan büyük tepki almış ve pek çok kullanıcısını kaybetmişti. Sözleşmede bildirilen tarihe yaklaşırken gözler Whatsapp çevrildi. Whatsapp güncellenmiş yeni karar listesini açıkladı. İşte 15 Mayıs tarihinden sonra Whatsapp kullanıcılarını bekleyen kısıtlamalar…

Whatsapp ’ın yeni güncellemeleri

Whatsapp son yayınladığı gizlilik sözleşmesi ile büyük oranda bir tepki almış ve pek çok kullanıcısını kaybetmişti. Sabah erken saatlerinde yolladığı sözleşme pek çok kullanıcı tarafından dikkat edilmeden onaylanmıştı. Onaylamayan pek çok kullanıcı da Whatsapp hesabını silerek farklı mesajlaşma uygulaması kullanmaya geçmişti. Whatsapp güncellediği yeni gizlilik sözleşmesine göre kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşabileceğini, kabul etmeyen kullanıcıların ise artık Whatsapp kullanıcısı olmayacağını duyurdu. Bu olayın ardından dünya çapında bir tepki aldı ve geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulamaya gidileceğini açıkladı. Son açıklamaya göre sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının kullanılmayacağını ancak kullanımda kısıtlamalar yaşayacağını duyurdu.

Küçük bir geri adım gelmişti

Whatsapp 15 Mayıs tarihinde yeni bir sözleşmeyi kullanıcılara sunacak. Ancak sözleşmede bazı değişiklikler yapıldı. Sözleşmeye göre ilk aşamada kullanıcılara bir yaptırım söz konusu olmayacak yani hesapları silinmeyecek. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin ilk başlarda hesaplarında ciddi bir kısıtlama olmayacak ancak süreç içerinde giderek kısıtlamalara tabi tutulacaklar.

Whatsapp süreç içerisinde bildirimler yollayarak sözleşmeyi kabul ettirmeye çalışacak. Kabul etmeyenler kullanıcılar yavaş yavaş kısıtlamalarla karşılaşacak.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:51
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik SözleşmesiKısıtlama
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