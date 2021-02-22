WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak, whatsapp kapanacak mı, iptal mi olacak?

WhatsApp geçtiğimiz aylarda gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini bildirmişti. Aldığı tepkilerden ötürü bu değişikliği erteleyen uygulama 8 Şubat yerine 15 Mauıs tarihini belirlemişti.

Erteledeiği bu zaman diliminde ise kullanıcılara gizlilik söleşmesindeki değişiklikleri daha doğru bir şekilde anlatmayı planlamıştı. Kullanıcıların uygulamayı kullanmayı bırakmamaları için ise ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp kullanıcıları yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında verilerinin Facebook ile paylaşılmasına izin vermediği takdirde hesaplarının silineceği ise bilgiler arasında yer alıyor.

Bunların üzerine WhatsApp yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı.

Webtekno’nun haberine göre 15 Mayısıs’ta yeni sözleşmeyi kabul etmemiş olan kullanıcılar birkaç gün hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek lakin içeriğini göremeyecek ve yanıt veremeyecek. Dolayısıyla uygulamaya olan erişim sınrılandırılmış olacak.

Bunun yanı sıra sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün pasif olacak ve bu süre içinde sözleşmeyi kabul etmek imkanları oalcak. Bu süre zarfında 120 gün bitiminde aktif edilmediği takdirde hesaplar silinecek. Bu da yedeklenmeyen tüm medya ve konuşmaların silinmesi anlamına gelmektedir.