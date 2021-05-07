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WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler için son tarih ne zaman?

WhatsApp ,Ocak ayında başlattığı gizlilik sözleşmesi sonrası Türkiye başta olmak üzere çoğu ülkeden tepki aldı. WhatsApp, gizlilik sözleşmesinin tarihini ileri bir tarihe erteledi. WhatsApp gizlilik sözleşmesinin son tarihi ne zaman? Bu haberimizde WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesinin son tarihi...

07 Mayıs 2021 Cuma 16:05
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler için son tarih ne zaman?
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Türk kullanıcıların itirazı sonrası WhatsApp ,gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs tarihine ertelemişti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu şirket hakkında inceleme başlatmıştı. KVKK ve Rekabet Kurumu ,WhatsApp’ın 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. Eğer şirket, geri adım atmazsa KVKK ,yaptırımları devreye sokacak.

KVKK ,ilk olarak şirkete idari para cezası kesmeyi planlamaktadır. Kurul, ilgili kanun maddesine göre veri güvenliği ve kurul tarafından belirlenen kurallara uyulmadığından dolayı, WhatsApp şirketine iki ayrı konudan 2 milyon TL para cezası kesecek.

Bir sonraki adım olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan, uygulamanın yasaklanmasını talep edecek. ‘’kişisel verilerin güvenliğinin ihlali ‘’ konusunda uygulanmanın yasaklanması istenecek.

İlerleyen günlerde, hem WhatsApp’ın hem de ülkemizde bulunan ilgili kurumların ne karar vereceği merakla bekleniyor. Şirketin geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu. 15 Mayıs tarihinde olayların netleşmesi beklenmektedir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 16:05
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