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Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Whatsapp, 2021'in başlarında gizlilik politikasını değiştireceğini duyurdu ve halen gündemde yer almaya devam ediyor. Sevilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın kullanıcıları uygulamayı tek tek silmeye başlaması sonrasında yeni bir açıklama yaptı. WhatsApp sözleşmesinin şartları nelerdir? WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak, hesapları silinecek mi? Soruları araştırılmaya başlandı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:57
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
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WhatsApp, gizlilik anlaşmasında kullanıcı verilerinin Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşılması gerektiği için eleştirilerin hedefi haline geldi. WhatsApp geriye doğru bir adım atmış gibi görünse de son açıklaması kullanıcıları şaşırttı. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak?

Whatsapp gizlilik sözleşmesi ertelendi

WhatsApp zorunlu gizlilik sözleşmesinin geçerlilik tarihi 15 Mayısıs'a çekildi. WhatsApp, kullanıcıları bu durumu düşünmeleri için erteleme kararı aldığını duyurdu. Sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar WhatsApp'ı kullanmaya sürdürürken, sözleşmeyi kabul etmeyenler için duyuru geldi.

Whatsapp gizlilik sözleşmesini yenilemeyenlere ne olacak?

15 Mayısıs günü yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesini hala kabul etmeyen hesaplar, hesaplarına gelen mesajların ve aramaların bildirimlerini birkaç gün boyunca görebilecek, ancak bunları okumak veya yanıtlamak için uygulamayı kullanamayacak. Diğer bir deyişle, uygulamaya erişim tamamen kısıtlanacaktır.

Ayrıca, sözleşmeyi kabul etmeyen hesaplar 120 gün boyunca "pasif" kalacak ve bu süre zarfında geri dönüp yeni sözleşmeyi kabul edebileceksiniz. Bununla birlikte, hesap 120 gün sonra yeniden etkinleştirilmezse, otomatik olarak silinecektir. Bu, o zamana kadar yedeklemediyseniz tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanızın silineceği anlamına gelir. Bu nedenle, sözleşmeyi kabul etmeyi reddiyseniz WhatsApp geçmişinizin tamamını yedeklemenizi öneririz.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilikSözleşmesiHesapKullanıcı
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