WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?

Whatsapp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilecek? Gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanır?

Whatsapp, Ocak ayında kullanıcılarına yeni sözleşme sunarak gizlilik politikalarını güncellemişti. Sosyal medya hesaplarından bu konu hakkında bir çok paylaşım yapan kişiler büyük bir yankı uyandırmıştı. Whatsapp sözleşmesini 15 Mayıs tarihine kadar ertelemişti. Onay için verilen süre doldu. Peki gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanacak? Onay vermeyen kişiler Whatsapp’ı kullanamayacak mı?

Whatsapp yarın kapanacak mı?

Gizlilik sözleşmesi onayı 15 Mayıs tarihinde bitecek. Sözleşmeyi onaylamayan kişiler, iletilere cevap veremeyecek ve pasif kullanıcı haline gelecekler. Bu tarihten sonra hesabı silinen kişiler olmayacak ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Fakat sözleşme hatırlatması sürekli olarak yapılacak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra da kalıcı hale gelecek ve onay vermeyen kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kısıtlanacak ama yapılan telefon ve video aramaları yanıtlanabilecek. Eğer WP bildirimleriniz açıksa gelen mesajlara cevap verilebilecek ya da kaçırılan aramalar başlatılabilecek. Sınırlı kullanım süresi birkaç hafta olacak. Eğer bu süre zarfında onay verilmezse Whatsapp kullanılamayacak.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanır?

Otomatik olarak ekranınıza sözleşme onayı sunulacaktır. Kabul etmek isteyenler onaylaya tıklayarak onay verebilirler. İstemeyenler ise şimdi değil seçeneğini tıklayabilirler. Sözleşme onayı vermeyen kişilerin hesapları 120 gün pasif olarak kalacak. Bu süre zarfında yeni sözleşmeyi kabul etmek yine mümkün olacaktır. Ancak 120 gün sonunda hesap aktif edilmez ve onay verilmez ise hesap silinecektir.