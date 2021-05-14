İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?

Dünyada en fazla kullanılan iletişim uygulamalarından biri olan Whatsapp için gizlilik sözleşmesi tartışmaları devam ediyor. Sosyal medyada büyük tepki çeken gizlilik sözleşmesi, Whatsapp'ı zor durumda bırakmıştı. Gizlilik sözleşmesi onayı için 15 Mayıs'a kadar süre verilmişti. Zamanın dolması ile birlikte Whatsapp yeni sözleşmesi hakkındaki bilgilerini açıkladı. Whatsapp gizlilik sözleşmesi onayı verilirse hangi bilgiler için izin verilmiş olacak? Whatsapp gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanır? Tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:31
WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilir?
Takip Et:

Whatsapp gizlilik sözleşmesi onaylanırsa hangi bilgiler için izin verilecek? Gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanır? 

Whatsapp, Ocak ayında kullanıcılarına yeni sözleşme sunarak gizlilik politikalarını güncellemişti. Sosyal medya hesaplarından bu konu hakkında bir çok paylaşım yapan kişiler büyük bir yankı uyandırmıştı. Whatsapp sözleşmesini 15 Mayıs tarihine kadar ertelemişti. Onay için verilen süre doldu. Peki gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanacak? Onay vermeyen kişiler Whatsapp’ı kullanamayacak mı?

Whatsapp yarın kapanacak mı? 

Gizlilik sözleşmesi onayı 15 Mayıs tarihinde bitecek. Sözleşmeyi onaylamayan kişiler, iletilere cevap veremeyecek ve pasif kullanıcı haline gelecekler. Bu tarihten sonra hesabı silinen kişiler olmayacak ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Fakat sözleşme hatırlatması sürekli olarak yapılacak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra da kalıcı hale gelecek ve onay vermeyen kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kısıtlanacak ama yapılan telefon ve video aramaları yanıtlanabilecek. Eğer WP bildirimleriniz açıksa gelen mesajlara cevap verilebilecek ya da kaçırılan aramalar başlatılabilecek. Sınırlı kullanım süresi birkaç hafta olacak. Eğer bu süre zarfında onay verilmezse Whatsapp kullanılamayacak.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi nasıl onaylanır? 

Otomatik olarak ekranınıza sözleşme onayı sunulacaktır. Kabul etmek isteyenler onaylaya tıklayarak onay verebilirler. İstemeyenler ise şimdi değil seçeneğini tıklayabilirler. Sözleşme onayı vermeyen kişilerin hesapları 120 gün pasif olarak kalacak. Bu süre zarfında yeni sözleşmeyi kabul etmek yine mümkün olacaktır. Ancak 120 gün sonunda hesap aktif edilmez ve onay verilmez ise hesap silinecektir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik Sözleşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
WhatsApp Sözleşmesi son durum nedir, sözleşme nasıl iptal/kabul edilir, nasıl anlaşılır?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?
WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?
Airpods 3 ne zaman çıkacak?
Airpods 3 ne zaman çıkacak?
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir? Telefon, Bilgisayar, Televizyondan exxen izleme rehberi
Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri
Huawei P Smart 2021 fiyatı ve özellikleri

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?
Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekim yerleri neresi? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Mendi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep Ferda Kimdir? Evrim Alasya Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Akrep dizisinde İpek karakterine Esila Umut hayat veriyor
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.