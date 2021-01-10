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Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi, WhatsApp kullanıcılarını korkuttu. Yeni gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri yenilendi. Gizlilik sözleşmesini 8 Şubat’a kadar kabul etmeyen kullanıcılar artık uygulamayı kullanamayacak.

10 Ocak 2021 Pazar 22:57
Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşacak?
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WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi, WhatsApp kullanıcılarını korkuttu. Yeni getirilen güncellemeyle birlikte WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki maddeleri yenilendi. Gizlilik sözleşmesini 8 Şubat’a kadar onaylayamayan  kullanıcılar artık WhatsApp iletişim uygulamasını kullanamayacak.

Her sosyal medya ağı gibi WhatsApp’ ta kullanıcılarının kişisel bilgilerine sağlıkla koruduğunu söylüyordu. Ve bu nedenle 24 Ocak 2009’dan beri güvenle kullanılıyordu. Facebook ile ortak çalışan WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi oluşturarak bu gizli adı altında olan sözleşmeyle  kullanıcılarının bilgilerini ortağı olan Facebook ile paylaşmak istiyor. Aktif olarak WhatsApp kullanan kişiler bu durumu sıcak karşılamadı. Peki bu yeni oluşan WhatsApp’ın  gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir? WhatsApp’ın  sözleşmesi nasıl kabul ediliyor? Veya sözleşme nasıl iptal ediliyor?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir veya nasıl iptal edilir.

WhatsApp sözleşmesine göre sözleşmeyi onaylayan kullanıcılar uygulamayı kullanmayı sürdürebilecek. Onaylamayan kullanıcılar ise belirtilen tarihte WhatsApp’ı kullanamayacak. Sözleşmeyi kabul etmek veya iptal etmek gibi oluşturulmuş bir tuş hala bulunmuyor. Kafası karışan kullanıcılar ise çözüm olarak WhatsApp uygulamasını siliyorlar.

Peki Whapsapp gizlilik sözleşmesi ve maddeleri nedir?

WhatsApp’ın gizlilik ilkesi adı altında bulundurduğu sözleşme “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” adıyla yer verdiği bölümde “ “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” belirteci ile açıkça amacını sunmakta.

Yeni oluşan ilkeyle “Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dâhil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” ifadesiyle özetleyecek olursak şu maddeler ile belirtti.

-Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; öneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, öneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. Arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Öneğin, WhatsApp’ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppUygulamaHaberleşmeGizlilikSözleşme8şubat
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