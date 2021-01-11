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Whatsapp gizlilik sözleşmesi kararından vaz mı geçiyor? Whatsapp geri adım attı mı?

4 Ocak'ta gizlilik ilkelerini güncelleyen WhatsApp' gelen eleştiriler çığ gibi büyüdü. İlkeleri kabul etmek istemeyen kullanıcılar farklı uygulamalara yöneldi. Kullanıcı kaybetmek istemeyen WhatsApp güncellemeyi geri çekti mi? Bu iddialar doğru mu? Bütün detaylar haberimizde.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:05
Whatsapp gizlilik sözleşmesi kararından vaz mı geçiyor? Whatsapp geri adım attı mı?
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Son günlerin en çok konuşulan konuşulan konusu WhatsApp’ın yenilenen gizlilik ilkeleri oldu. 4 Ocak’ta WhatsApp’a giren kullanıcılara 8 Şubat’a kadar kabul etmeleri gereken gizlilik ilkeleri gösterildi. 8 Şubat’a kadar gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edemeyeceği de not olarak yazıyordu. Bu ilkeleri kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp’ı silmeye ve başka mesajlaşma uygulamalarını indirmeye başladı. Çok fazla tepki çeken ve kullanıcı kaybeden WhatsApp’ın bu sebeplerden ötürü sözleşmeyi iptal ettiği konuşuluyor. WhatsApp’ın gerçekten sözleşmeyi iptal edip etmediği herkes tarafından merak edilen bir soru haline geldi. 

 

WhatsApp’ın sözleşmeyi iptal ettiği haberi bir anda gündeme girdi. CNN’in yayınladığı haber sebebiyle böyle bir konu gündeme çıktı. Twitter’da çok fazla tweet atıldı. 

 

WhatsApp sözleşmeyi iptal etti mi?

 

CNN sebebiyle ortaya atılan ve WhatsApp’ın sözleşmeyi geri çektiğiyle işgili olan haberler gerçeği yansıtmıyor. Kullanıcıların verilerinin Facebook ile paylaşılacağını söyleyen gizlilik ilkeleri hâlâ geçerli. 8 Şubat’a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesapları silinecek. 

 

Ne oldu?

 

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, kullacılara yeni gizlilik ilkelerini içeren sözleşmeyi gönderdi. 

 

Bu sözleşmede verilerinizin nasıl işleneceği, Facebook’un sohbetlerini yönetmek ve saklamak için nasıl kullanacağı, ürünler sunmak için Facebook’un nasıl çalıştığı gibi konular yer alıyordu. 

 

Kabul et tuşuna basan kullanıcılar bütün bunları kabul etmiş oldu. Kabul etmeyen kullanıcıların ise 8 Şubat’a kadar kabul etmeleri aksi takdirde hesaplarının silineceği ve daha fazla bilgi almak isteyenlerin yardım merkezini ziyaret etmesi söylendi. 

 

Sözleşme sadece Türkiye’deki kullanıcıları kapsıyor

 

WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre yeni gizlilik ilkeleri Avrupa ülkelerini kapsamıyor. Avrupa ülkelerindeki kullanıcıların verileri reklam amacıyla Facebook ile paylaşılmayacak. Avrupaki kullanıcılara böyle bir sözleşme gösterilmez iken Türkiye’deki kullanıcıların bu sözleşmeyi en geç 8 Şubat tarihine kadar onaylaması gerekiyor. 

 

Bilgileriniz Facebook tarından kullanılabilir

 

WhatsApp’ın resmi intenet sitesinden uygulamanın Facebook’a ait olduğu belirtildi. Yenilenen gizlilik ilkesi şu şekilde açıklandı:

 

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

 

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."

 

Attığınız konum bilgileriniz ve mesajlarınız dahil bütün bilgileriniz işleniyor

 

Resmi sitede yer alan bilgilere göre kullanıcıların mesajları, durum güncellemeleri, hesaplarına dair bilgiler, bağlantılar, kayıt bilgileri, konumları, ve daha bir çok bilgisi toplanıyor. 

 

Facebook’un bünyesinde Messenger ve WhatsApp yer alıyor. Facebook dünyanın en çok tercih edilen ve kullanılan sosyal medya uygulamarından biridir. WhatsApp 2014 yılında Facebook tarafından bütün hakları satın alındı. 

 

Facebook uygulaması daha önce Cambridge Analytica veri skandalıyla gündeme gelmişti ve uygulamanın kurucusu olan Mark Zuckerberg ifade vermek durumunda kalmıştı. 

 

Altenatif olarak yerli ve milli uygulamalar

 

WhatsApp’ın gizlilik ilkesini güncellemesinden sonra BİP, Signal, Telegram ve Dedi en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları oldu. Turkcell’in sahip olduğu BİP 24 saat içinde 1 milyon 124 bin kullanıcı daha kazandı. WhatsApp’ta yapılabilen bütün her şey BİP uygulamasında da yapılabiliyor. Ücretsiz bir şekilde mesajlaşabiliyor ve sesli veya görüntülü aramalar yapılabiliyor. BİP’teki bütün veriler şifreli bir şekilde taşınıyor ve Türkiye’deki veri merkezlerinde saklanıyor. 

 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı olan Ali Taha Koç, vatandaşları yerli ve milli mesajlaşma uygulamaları olan Dedi ve BİP’e davet etti. Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki bu ayrımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. 

 

Yerli ve milli Dedi uygulaması

 

Dedi mesajlaşma uygulamasın Bilgi Teknolojiler ve İntenet Güvenliği Deneği tarafından geliştirildi. Uygulamanın kullanıcıları yine WhatsApp’ta olduğu gibi ücretsiz bir şekilde mesajlaşabiliyor, arama yapabiliyor. Bütün bunlar şifreli bir şekilde korunuyor. Dedi’min verileri açık kaynaklı yazılıma sahip olduğu için herkes tarafından incelenebilmektedir. 

 

Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar tarafından HAVELSAN ileti kullanılabiliyor. Anlık mesajlaşma yapabiliyorlar ve güvenli bir iletişim kuruyorlar. Uygulama üzerinden arama, mesajlaşma, döküman göndermek gibi daha birçok özellik güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. 

 

Yerli ve milli uygulamalardaki verilerin Türkiye’de saklanması sebebiyle daha güvenli olduğu uzamanlar tarafından vurgulanıyor. 

 

Signal’in geliştiricisi WhatsApp’ın kurucu ortağı çıktı

 

WhatsApp’ı kullanmaya devam etmeyecek kullanıcıların bir kısmı Signal’a yöneldi. Uygulama The Signal Foundation ve Signal Messenger tarafından kuruldu. 

 

Uygulama üzerinde sesli ve görünlü aramalar yapmanın yanı sıra daha birçok özellik bulunuyor. Bütün bunlara ücretsiz bir şekilde erişim sağlanıyor. 

 

Uygulamanın Elon Musk tarafından tavsiye edilmesi sonucunda birçok insan Signal indirmeye başladı. Signal’in geliştiricilerinden Brian Acton’un WhatsApp’ın kurucu ortağı olduğu belirtildi. Facebook, WhatsApp’ı satın alınca farklı fikirlere sahip olmalarından ötürü Brian Acton ayrıldı. 

 

Telegram’ın karanlık yüzü

 

Telegram uygulaması en çok indirilen uygulama oldu. Uygulamanın merkezi şu anda Londra’da bulunuyor. Uygulamayı iki Rus kardeş Nikolai Durov ve Pavel Durov geliştirdi. 

 

Telegram uygulamasında diğer bütün mesajlama uygulamalarından olan özelliklerin hepsi mevcut. Bunların yanı sıra sadece bu uygulamada bulunan binlerce kişinin katılın sağlayabileceği gruplae kurulabiliyor. Uygulama açık kaynak koduna sahip. Uygulamanın yasal olmayan şekilde kullanılması yasak. Bilirkişiler, uygulada birçok korsan içerik paylaşımı yapıldığını, illegal işler gerçekleştiğini, yasa dışı eylemler yapıldığını ve borsanın kötü kişiler tarafından kullanıldığını belirtiyor. 

 

Uygulamanın 400 milyonun üzerinde kullanıcısı mevcut. Uygulama 2018 yılında Rusya’da yasaklandı ancak geçin yılın haziranda yeniden kullanıma açıldı. Pakistan, Çin ve Irak gibi ülkelerde de Telegram’a erişim engeli getirilmişti.



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp SözleşmeWhatsapp GüncellemeWhatsapp IptalWhatsapp Gizlilik
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