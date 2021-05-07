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WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse 15 Mayıs'ta kapanacak mı?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Ocak ayında yeni bir gizlilik sözleşmesi yayınlamış ve gelen tepkiler üzerine onay sürecini mayıs ayına ertelemişti. Sözleşmeyi henüz onaylamayan kullanıcılar WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse 15 Mayıs'ta kapanacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte WhatsApp ile ilgili son gelişmeler.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:06
WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse 15 Mayıs'ta kapanacak mı?
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ocak ayında kullanıcılarına bir sözleşme sunarak gizlilik politikalarını güncellemiş ve bu güncellemeyle kullanıcıların WhatsApp verilerini Facebook ile paylaşması talep edilmişti. Hatta WhatsApp sözleşme ekranında bir mesaj yayınlayarak, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların bir daha uygulamayı kullanamayacağını belirtmişti. Gelen tepkiler üzerine uygulama geliştiricileri Şubat ayında olan son onaylama tarihini 15 Mayıs’a ertelemişti.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi onaylanmazsa ne olacak?

15 Mayıs tarihine sayılı günler kala kullanıcılar sözleşmenin detaylarını araştırmaya başladı. WhatsApp’ın 8 Şubat’ta uygulamaya geçireceğini duyurduğu sözleşmenin tarihi 15 Mayıs’ta dolacak. Sözleşmeyi onaylamayan yani verilerini paylaşmayı kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları kalıcı olarak silinecek.

Whatsapp 15 Mayıs’ta kapanacak mı?

Sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesapları bir süre askıda kalacak. Bu sürede kullanıcılar isterse sohbetlerini yedekleyebilecek. Ağustos ayında da Whatsapp hesapları silinecek.

Whatsapp sözleşmesi kabul edilirse ne olacak?

Whatsapp’tan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeyi onaylayanların konuşmaları gizli kalmaya devam edecek. Fakat şirket yetkilileri kullanıcıların kişisel verilerine erişebilecek. Yetkililer konum, satın alma geçmişi ve cihaz bilgileri gibi bilgilere ulaşarak bu bilgileri Facebook ile paylaşabilecek.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 14:06
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WhatsAppWhatsApp Gizlilik SözleşmesiWhatsapp 15 Mayıs
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