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WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmeli mi? Sözleşme nasıl iptal edilir?

WhatsApp'ın 8 Şubat tarihinde uygulamaya alacağı yeni gizlilik sözleşmesi hakkında detaylar milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Söz konusu sözleşmenin mecburen kabul edilmesi akıllarda soru işareti bırakırken sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesaplarının erişimi engelleneceği ifade ediliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmeli mi? Detayları nelerdir? Sözleşme nasıl iptal edilir?

08 Ocak 2021 Cuma 16:11
WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmeli mi? Sözleşme nasıl iptal edilir?
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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir gizlilik politikası hazırlayarak kullanıcılarına sundu. Seçenek sunmadan mecbur edilerek kabul edilmesi sağlanan bu sözleşme bir çok kişinin aklında soru işareti oluşmasına neden oldu.

Whatsapp kullanıcara sunduğu yeni sözleşmesinin kabulü halinde uygulamanın kullanılmaya devam edileceği belirtilirken kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesaplarına bir daha erişim yapılamacağı konuşuluyor.

Uygulama içerisinde değişikliğe giderek yeni gizlilik sözleşmesi oluşturan WhatsApp, kullanıcıların bilgilerinin Facebook uygulaması ile paylaşılmasının önünü açarken uzmanlar bu durumda kimlik, mahrem ve ekonomik bilgilerin kimlerin eline geçebileceği konusunda bilgi sahibi olamadığımızı değerlendiriyorlar. Özellikle banka kartı bilgilerinin iyi saklanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, WhatsApp'ın Facebook ile yaptığı çok rahat veri alışverişinde söz konusu bilgilerin paylaşılabileceği yönünde endişelerini de dile getiriyorlar.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Kullanım koşulları  adı altında yapılan değişiklikle sözleşmeyi kabul eden WhatsApp kullanıcılarının verilerinin direkt olarak Facebook ile paylaşılmasını talep ediyor. Sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar ise şuan uygulamayı kullanmaya devmamederken iptal edilebilir mi sorusunu da yanıt arıyorlar. Konuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi verilemezken iptal işleminin WhatsApp uygulamasında aktif bir buton olarak yer almadığı görülüyor.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:11
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