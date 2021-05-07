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Whatsapp gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman? Whatsapp sözleşmesi kabul edilirse ne olur?

Whatsapp gizlilik sözleşmesinin son tarihi yaklaşıyor. Kullanıcıların veri bilgilerini paylaşmalarını isteyen Whatsapp bu konuda çok eleştiri almıştı. İlerleyen günlerde sona erecek olan Whatsapp gizlilik sözleşmesinin nasıl yapıldığını merak edenler için haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:16
Whatsapp gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman? Whatsapp sözleşmesi kabul edilirse ne olur?
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Dünya çapında en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, gizlilik sözleşmesine dair aldığı kararı geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurmuştu. Yeni sözleşme koşullarının her ne kadar güvenilir olduğu duyurulsa da kullanıcılar kişisel verilerin paylaşılması konusunda endişeli.

Geçen aylarda kişilerin sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde uygulamayı kullanamayacaklarını belirten Whatsapp, aldığı büyük tepkilerden dolayı tarihi ileri atmıştı. Bunun üzerine kullanıcılar uygulamayı silmeye ve başka uygulamalar yükleyeme başlamıştı. Uzatılan bu süreçte sona gelinirken kullanıcılar şimdi ne olacağını merak ediyor.

Whatsapp gizlilik sözleşmesi son tarih ne zaman?

Tepkilerden sonra süre uzatılmıştı. 15 Mayıs’a kadar uzatılan süreye yaklaşırken kullanıcılar ne olacağını merak ediyor. 15 Mayıs’ta sözleşmeyi kabul etmeyince ne olacağına ilişkin net bir bilgi yok.

Gizlilik sözleşmesi nasıl kabul ediliyor?

Gizlilik sözleşmesinin son saatlerine gelince uygulama size otomatik bir ekran gösterecek. Kabul etmek isteyenler “onayla” kısmını, etmek istemeyenler ise “şimdi değil” kısmını işaretleyecekler.   




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:16
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